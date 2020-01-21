Нового главаря ИГ рассекретили лишь через три месяца после ликвидации прежнего. The Guardian назвала имя

Напомним, прежнего главаря ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Абу Бакру аль-Багдади ликвидировали, если верить сообщениям из США, ещё в октябре прошлого года. И только три месяца спустя рассекретили нового лидера террористической организации.

Его имя назвала газета The Guardian, сославшись на информацию от источников в разведке. По данным издания, преемником аль-Багдади стал один из идеологов и основателей ИГ - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.

К слову, ранее в качестве преемника боевиками называлось имя некоего Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Однако, как отмечает издание, это не имя, а военный псевдоним. О нём не известно ни террористам, ни спецслужбам.

По информации газеты, сейчас новый главарь пытается объединить руководство террористической группировки и может скрываться в Ираке, в окрестностях Мосула.