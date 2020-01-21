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Нового главаря ИГ рассекретили лишь через три месяца после ликвидации прежнего. The Guardian назвала имя
21 января 2020, 18:09 • 84 • В мире
Газета The Guardian назвала имя нового главаря ИГ. Его рассекретили лишь через три месяца после ликвидации прежнего - Абу Бакру аль-Багдади. По данным издания, новым лидером террористов стал один из основателей запрещённой группировки - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.
Напомним, прежнего главаря ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Абу Бакру аль-Багдади ликвидировали, если верить сообщениям из США, ещё в октябре прошлого года. И только три месяца спустя рассекретили нового лидера террористической организации.
Его имя назвала газета The Guardian, сославшись на информацию от источников в разведке. По данным издания, преемником аль-Багдади стал один из идеологов и основателей ИГ - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.
К слову, ранее в качестве преемника боевиками называлось имя некоего Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Однако, как отмечает издание, это не имя, а военный псевдоним. О нём не известно ни террористам, ни спецслужбам.
По информации газеты, сейчас новый главарь пытается объединить руководство террористической группировки и может скрываться в Ираке, в окрестностях Мосула.
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