Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
Главная / Политика

Новое видео от Зеленского "из Киева" вызвало большие вопросы: "Ничего, что доказывало бы"

25 февраля 2022, 21:20  •  342 • Политика
"Пропавший" президент Украины "нашёлся". Новое видео от Владимира Зеленского "из Киева" вызвало большие вопросы. "Ничего, что доказывало бы", - написал о нём журналист Руслан Осташко.
В Telegram-канале Зеленского появилось видео, где президент Украины в тёмное время суток стоит вместе со своими приближёнными на улице. За их спинами почти не видно зданий, однако утверждается, что все они находятся в Киеве.
Зеленский перечислил, что рядом с ним глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, советник Михаил Подоляк.
"Все мы тут. Наши военные тут. Гражданское общество тут", - произнёс политик.
Впрочем, ни военных, ни вообще каких-либо людей вокруг них нет.
Руслан Осташко в своём Telegram-канале указал на странности в этом видео.
"Не слышно ни стрельбы, ни грохота. Не видно ничего, что доказывало бы, что видео снято сегодня", - написал он, усомнившись, что снят ролик в Киеве.
О том, где находится Владимир Зеленский, целый день спорит весь мир. Есть даже сомнения, что президент Украины всё ещё на территории Украины. Ранее израильский журналист сделал недвусмысленный намёк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


342
Источник
Похожие новости
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
25 февраля 2022, 13:45
"Поворотный момент в истории Европы": Меркель сделала заявление об Украине
25 февраля 2022, 06:10
Макрон признался, что пошёл на поводу у Зеленского, позвонив Путину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
19 февраля 2022, 04:20
Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.