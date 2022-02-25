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Новое видео от Зеленского "из Киева" вызвало большие вопросы: "Ничего, что доказывало бы"
25 февраля 2022, 21:20 • 342 • Политика
"Пропавший" президент Украины "нашёлся". Новое видео от Владимира Зеленского "из Киева" вызвало большие вопросы. "Ничего, что доказывало бы", - написал о нём журналист Руслан Осташко.
В Telegram-канале Зеленского появилось видео, где президент Украины в тёмное время суток стоит вместе со своими приближёнными на улице. За их спинами почти не видно зданий, однако утверждается, что все они находятся в Киеве.
Зеленский перечислил, что рядом с ним глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, советник Михаил Подоляк.
"Все мы тут. Наши военные тут. Гражданское общество тут", - произнёс политик.
Впрочем, ни военных, ни вообще каких-либо людей вокруг них нет.
Руслан Осташко в своём Telegram-канале указал на странности в этом видео.
"Не слышно ни стрельбы, ни грохота. Не видно ничего, что доказывало бы, что видео снято сегодня", - написал он, усомнившись, что снят ролик в Киеве.
О том, где находится Владимир Зеленский, целый день спорит весь мир. Есть даже сомнения, что президент Украины всё ещё на территории Украины. Ранее израильский журналист сделал недвусмысленный намёк.
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