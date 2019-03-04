Новое супер-оружие США: американские солдаты уйдут в подземные тоннели

Такими подземными коммуникациями пользуются успешно в самых разных странах, где можно увидеть американский военный контингент. Да и в Израиле нередко упоминают о тоннелях, которые строят боевики "Хезболлы" под израильской границей, чтобы совершать неожиданные вылазки.

Иранские военные специалисты успешно используют подземные тоннели для защиты своей ядерной программы, в Афганистане и в Сирии хорошо известны тоннели боевиков ИГ*, при помощи которых они наносили скрытые удары и устраивали террористические акты.

Новинкой это "оружие" вообще назвать сложно – ветераны Вьетнамской войны хорошо помнят, сколько неприятностей приносили им подземные партизаны-вьетконговцы. Да и на Иводзиме японцы подстерегали американских солдат в таких тоннелях и внезапно атаковали.

Как напоминает автор материала, опубликованного изданием National Interest, для американских солдат такие тактические тоннели, благодаря которым вьетнамские партизаны совершали неожиданные вылазки, стали настолько серьезной "головной болью", что даже пришлось создавать специальные отряды так называемых "тоннельных крыс". Их обязаннность стала "война" против партизан под землей. Конечно, воевать в чужих тоннелях сложно – заранее неизвестно, куда приведет подземный ход – к складам вооружения или в засаду.

Теперь, действуя в духе стратегии "если не можешь победить, присоединяйся к нам", строить и использовать в собственных тактических целях ходы под землей решили и американские военные. Ну, понятное дело – так можно и коммуникации прокладывать, и, в случае чего, удрать с поля боя.

Однако есть у Пентагона есть одна проблема – опыта такого строительства у военных не много. Конечно, для гражданских нужд таких тоннелей сделано великое множество, но для военных целей необходимы совершенно другие компетенции и навыки. И ведь прокладывать такие подземные ходы надо оперативно, в сжатые сроки.

"Ни одна военная специальность министерства обороны США не включает в себя наступательное тактическое туннелирование, и никакие технологии или оборудование не поддерживают создание или эксплуатацию тактического туннеля. Кроме того, текущие работы по туннелированию в основном опираются на разведывательное бурение и установку надземных навигационных маяков", - пишет автор материала Майк Пек.

Поэтому и родился в глубине американского военного ведомства проект Underminer. Рассчитан он на 15 месяцев, а выделено на него уже 11 миллионов долларов. И это пока на первую стадию реализации проекта.

Теперь, отмечает Майк Пек, американские солдаты получат право на "поэтическую справедливость": долгое время страдая от подземных ходов своих противников, они, наконец, смогут "вернуть им долг", действуя в собственных тоннелях. Однако только незадача с "возвратом долга": до сих пор все тоннели, которые так мешали американским воякам, их противники строили для того, чтобы сопротивляться вторжению на собственной территории, куда с "демократическим приветом" прибывали бравые военные армии США.

Кстати, нельзя исключать и того, что в дальнейшем эти американские тоннели станут звеном в "концепции вторжения" в другие страны: ведь так удобно – прорыл тоннель и захватывай противника, которые тебя не ждет. Пока еще созреют предложения в новой концепции "Троянский конь" которую в Пентагоне разрабатывают против России и Китая! А тут – "тоннельные крысы" почти готовы к использованию.