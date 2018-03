Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии • 348 • Аналитика



Очевидно, что накануне президентских выборов в нашей стране, Запад решил преподнести Москве целый воз дипломатических и военно-политических испытаний, результатом которых должны стать: подрыв имиджа государства в мировом информационном пространстве, смещение с прежних позиций на международной геополитической арене (как по линии ООН, так и по лини G20 и других организаций), а также лишение солидной доли влияния на том или ином театре военных действий. Тему именно последнего пункта плана наших западных «партнёров» стоит рассмотреть в развёрнутом виде, ведь времени до серьёзного измнения картины на Сирийском ТВД остаётся не так много.



Как мы уже отмечали в нашей предыдущей работе, вся вакханалия и раздувание агрессивной риторики против Российской Федерации в искусственно смоделированном британскими спецслужбами деле об отравлении в Солсбери ставит целью, в первую очередь, представить Москву в роли действующего оператора химического вооружения, нарушающего соответствующую конвенцию ООН, а также обвинить российскую сторону в потакании использования химического оружия Сирийской Арабской Армией в Восточной Гуте. Как следствие, Пентагон обзаводится достаточно весомым аргументом в пользу проведения силовой операции против сирийской армии, в чём его благостно поддерживают лидеры и оборонные ведомства Великобритании и Франции. Так, к примеру начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр уже успел заявить о готовности вооружённых сил государства к совместному с ВС США нанесению удара по несуществующим «хранилищам химического оружия в Сирии». По-видимому, Париж стремится оспорить первенство Вашингтона по впариванию мировому сообществу «пробирок Коллина Пауэла» для развязывания новых войн.





Некоторые наши комментаторы зачастую склонны называть многочисленную информацию о приготовлениях сил западной коалиции (во главе с США) к удару по сирии обычным паникёрством, но как показывает практика крупных военных конфликтов, это реальная констатация фактов, которые необходимо уметь правильно суммировать, а затем прогнозировать наиболее вероятный сценарий. Как показал короткий период времени, дело Скрипаля, на скорую руку смоделированное и раздутое Лондоном до неимоверных масштабов, не ограничилось одной лишь маразматической обвинительной риторикой главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона в сторону нашего президента. Для Туманного Альбиона всё это «цирковое действо» стало отличным поводом для совместного с американцами наращивания военного присутствия в так называемой «55-километровой зоне безопасности» вокруг военной базы Ат-Танф, расположенной на иордано-сирийской границе. И сколько бы мы сейчас не высмеивали идиотское поведение этого свихнувшегося островного государства, развёртывание его армейских подразделений на юге САР является отличным подспорьем для планируемого штабом западной коалиции ракетного удара по Сирии с возможным переходом в фазу наземной операции.



В частности, практически незамеченной прошла новость о переброске в Ат-Танф британских основных боевых танков «Challenger 2», ударных и транспортно-десантных/многоцелевых вертолётов, а также неуточнённых подразделений британских военных (по-видимому, речь идёт о бойцах Специальной авиадесантной службы SAS), о чём на своей «Твиттер»-страничке сообщил осведомлённый военный источник «@WaelAlRussi». В совокупности с уже присутствующими в этом районе подразделениями Корпуса морской пехоты и Сил специальных операций США, прикрываемых HIMARSами , батареями САУ M777 и «Апачами», «Челленджеры» являются весьма грозной наступательной силой, способной обеспечить успешный совместный «прорыв» сил коалиции и формирований FSA в направлении южной «зоны деэскалации», либо русла реки Евфрат, в чём им очень поможет наличие крупного 140-километрового «левобережного котла» ИГИЛ.



Дело в том, что несмотря на невысокие динамические качества этой машины, обусловленные низкой удельной мощностью в 19,2 л.с./т (установлен далеко не лучший 1200-сильный дизель CV-12), показатели бронезащищённости «Челленджера-2» достаточно высоки и могут соответствовать уровню ранней модификации M1A2 «Abrams» по эквивалентной стойкости лобовой проекции башни. Чертежи сварной башни «Challenger 2» демонстрируют физический габарит лобовой бронеплиты башни в 725 мм (на основных участках) и порядка 900 мм (на участках слияния лобовых плит с бортовыми бронеплитами). Сам габарит представлен регулярно модернизируемой бронёй типа «Chobham»/«Burlington»/«Dorchester», представленной 4-х- и 6-угольными матрицами с использованием карбида бора и карбида кремния, армированных углеродными нанотрубками. Также матрицы «Чобхэма» керамическими элементами для повышения стойкости при кинетическом воздействии. Во избежание выкрашивания керамической составляющей, конструкция матричных модулей покрывается полимерным материалом, а затем стягивается 50-60-мм штырями, интегрированными в габарит как лобовых, так и бортовых бронеплит, что вы и можете видеть на примере данной фотографии башни танка «Challenger 1» (фотография ниже).





На верхнем чертеже башни «Challenger 2» отмечены расчётные физические габариты бронирования



Учитывая наличие спецбронирования «Дорчестер», эквивалентная стойкость лобовых бронеплит башни может достигать 850 - 900 мм от кинетических (бронебойных оперённых подкалиберных) снарядов и около 1200 мм - от кумулятивных снарядов. Следовательно, лоб «Челленджера 2» выдержит попадение таких БОПС, как ЗБМ-42М «Лекало» и ЗБМ-46 «Свинец», используемые сирийскими Т-72. Также английские машины смогут выдержать обстрел из большинтса типов советских/российских ПТРК, включая «Конкурс-С» и «Метис-М». «Корнеты-Э» способны гарантированно пробить бортовые проекции современного английского танка. Для оценки пробития лба башни необходима проверка в боевых условиях.



Проблема сирийской армии заключается ещё и в том, что все наиболее боеспособные её подразделения сосредоточены вокруг Восточной Гуты и захваченной протурецкими формированиями провинции Идлиб, а все территории, расположенные восточнее «зоны безопасности» Ат-Танфа, контролируются единичными малочисленнымы опорными пунктами САА от деревни Фаяад аль-Хаммад до русла Евфрата. Численность и технологическая оснащённость подразделений FSA, ВС США и Великобритании здесь в несколько раз превосходит правительственные силы Сирии.



Ярким примером готовящейся гибридной операции коалиционных сил против САА в провинциях Хомс и Дейр-эр-Зор является «оживающий», как по мановению волшебной палочки, «правобережный котёл» ИГИЛ. Вечером 17 марта, онлайн-крата боевых действий syria.liveuamap.com со ссылкой на военный источник «@VivaRevolt», сообщила о попытке наступления «проснувшихся» ячеек ИГ из населённого пункта Вади эр-Риджл на укрепрайон сирийской армии близ насосной станции Т2 (на трассе «Меядин -Т2»). Звоночек очень тревожный, ведь на протяжении практически года на этом участке наблюдалось полное затишье. Сейчас в районе Т-2 мощнейший бой и десятки убитых и раненых военнослужащих Сирийской Арабской Армии. А теперь давайте посмотрим на карту, и подумаем: чему поспособствует захват игиловцами станции Т2 и, прицепом, - автомагистрали «Пальмира - Хараидж»?



Дамаск может временно лишиться возможности оперативной переброски к Абу-Кемалю и Хараиджу дополнительных войсковых подразделений ССА по трассе «Хомс - Пальмира - Хараидж». За это время британским «Челленджерам» и штатовским «Абрамсам» из Ат-Танфа останется лишь совершить лишь 60-километровый марш-бросок через пустыню к контролируемому ИГИЛ «анклаву». После этого образуется громадный тактический котёл в южных частях провинций Хомс и Дейр-эз-Зор с «горловиной» в районе Меядина и Эль-Курия. Лишив сирийскую армию возможности совершения манёвра через трассу «Пальмира - станция Т2 - Хараидж», в действие будут приведены силы коалиции на восточном берегу Евфрата и подконтрольные им подразделения курдских «Сирийских демократических сил» (SDF). Часть этих сил способна перекрыть «горловину» котла в районе Меядина, а другая спроецирует удар в направлении «Хушамского кармана», на территории которого в начале февраля случился инцидент с попаданием колонны сирийских ополченцев под массированный огонь воздушных артиллерийских батарей AC-130 «Ганшип» и РСЗО HIMARS. На этот район необходимо взглянуть более внимательно.



Ещё в середине сентября 2017 года, в ходе наступления сирийских правительственных сил из освобождённой Пальмиры в Дейр-эз-Зор, командованиями САА и ВКС России было принято абсолютно разумное решение форсировать реку Евфрат, выдавив формирования ИГИЛ, а затем занять определённую территорию на восточном берегу до подхода поддерживаемых Вашингтоном оппозиционных курдских формирований SDF («Сирийских демократических сил»). После наведения понтонной переправы инженерными подразделениями САА, несколько десятков бронемашин с личным составом выдвинулись в населённые пункты Хатлах, Сабхах и Маррат. Позднее от террористов были освобождены Эль-Табиях и Хушам. На этом продвижение сирийской регулярной армии было приостановлено на сохранении контроля исключительно над «Хушамским карманом». Проблематичность продвижения САА на подконтрольной SDF территории была связана со значительным превосходством сил противника (SDF), часто прикрываемых тактической авиацией ВВС США, включая авиационные комплексы 5-го поколения F-22A «Raptor» и тактические истребители F-15E «Strike Eagle». В итоге, проправительственным силам удалось закрепиться лишь на небольшом секторе восточного берега Евфрата шириной 5 км и длиной 18,5 км, который среди курдских «Сирийских демократических сил» и сил западной коалиции иногда именуется «Хушамским карманом».



Результаты выборов: кто, чем и как доволен

«Хушамский карман» - главный очаг напряжённости в Дейр-эз-Зоре, перерастающей в крупный конфликт. Синими значками отмечены: очередной участок столкновения и место прибытия военного контингента ССО США с репортёрами «NBC»





И, как стало известно вечером 15 марта 2018 года, наличие этого «кармана» не даёт спокойно спать ни штабу международной коалиции во главе с США, ни полевым командирамам СДС. На фоне подозрительного молчания средств массовой информации, в утренние часы четверга произошли далеко нешуточные столкновения между проправительственными отрядами сирийских ополченцев, после чего по последним вновь были нанесены удары со стороны артиллерийских батарей ВС США и тактической авиации. Бой состоялся в 2 км восточнее основного города «кармана» Хушам и в 5 км южнее газоперерабатывающего завода (ГПЗ) Табиех. Информация поступила от арабского военного источника в «Твиттере» «Sound and Picture». Немного позднее, вечером 15 марта, стало известно об интервью американского генерала ССО Джонатана Браги для «NBC News», где он цинично обвинил правительственные силы Сирии и некие «русские силы» в регулярных обстрелах опорных и наблюдательных пунктов ВС США, а затем указал на готовность коалиции «к большому количеству атак со стороны русских». Налицо все признаки приготовлений к очередным провокациям.





Интервью Джонатана Браги корреспондентам «NBC News» (в 2 км южнее Эт-Табиях). Как у себя дома...



Этим же утром, 16 марта, по автомагистрали «Абу-Хасан - Хушам» выдвинулись 2 бронеавтомобиля повышенной проходимости M-ATV, проинспектировавшие объекты в окрестностях Хушама вместе с генералом Брагой. Высокопоставленный военный и репортёры «NBC» Ричард Енджел и Кеннет Вернер прибыли к «Хушамскому карману» на многоцелевом/транспортно-десантном вертолёте UH-60 «Black Hawk». Естественно, что сразу после вспышки боевых действий у русла Евфрата и последующего прибытия в этот район делегации американских военных с представителями СМИ, в воздушном пространстве Сирии восточнее Дейр-эз-Зора «нарисовалась» тактическая истребительная авиация ВВС США, прикрывающая наземные силы от удара с воздуха.



Кинозал: от агента «новичок» даже воробьи покраснели

Полёт А-50У над городом Эль-Латамна (утро 15 марта). Очевидно, что машина дежурила в воздухе заблаговременно



И в этот раз следует отдать должное командованию наших Воздушно-космических сил за крайне оперативную реакцию. Буквально в считанные минуты после появления над провинцией Дейр-эз-Зор первых признаков американской авиации, с авиабазы Хмеймим в восточном воздушном направлении вылетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Осуществляя дальнюю радиолокационную разведку на высоте более 8000 м, наш «воздушный радар» прошёл над крупным поселением Эль-Латамна (в северной части провинции Хама в «Идлибском гадюшнике»), где и попал в объектив любительского ультра-зума одного из очевидцев. Применительно к А-50У зрелище достаточно редкое, но после последних заявлений лидеров и внешнеполитических ведомств западных государств о готовящейся агрессии против Дамаска в обозримом будущем такие оперативные вылеты на боевое дежурство станут закономерным явлением. Главной же задачей теперь остаётся выяснить, когда средства коалиции, развёрнутые близ Ат-Танфа, могут начать действовать против САА, и куда может быть спроецировано их наступление.



