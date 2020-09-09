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Новое столкновение над Чёрным морем: Су-27 вновь прогнал разведчика США от границ России
09 сентября 2020, 22:30 • 19 • Политика
Российские военные сообщили о новом столкновении над Чёрным морем. Истребитель Су-27 вновь прогнал разведчика США от границ России.
Национальный центр управления обороной сообщил, что неизвестный объект приближался к государственной границе России. Его обнаружили средства контроля воздушного пространства РФ.
Для идентификации объекта в воздух был поднят истребитель Су-27. Его экипаж увидел рядом стратегический самолёт-разведчик ВВС Соединённых Штатов. Это был RC-135. Российский истребитель проводил его восвояси над акваторией Чёрного моря.
В ходе нового столкновения над Чёрным морем граница РФ американским самолётом нарушена не была.
В последние недели иностранные самолёты стали появляться вблизи границ с Россией чаще, чем обычно. Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что перехватывать самолёты-разведчики НАТО приходится регулярно. Он выразил обеспокоенность появлением в приграничном пространстве бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.
В Москве подчёркивали, что действия иностранных ВВС создают напряжённость. Вашингтон призвали отказаться от подобных полётов, но там отказались это делать.
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