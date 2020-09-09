Новое столкновение над Чёрным морем: Су-27 вновь прогнал разведчика США от границ России

Национальный центр управления обороной сообщил, что неизвестный объект приближался к государственной границе России. Его обнаружили средства контроля воздушного пространства РФ.

Для идентификации объекта в воздух был поднят истребитель Су-27. Его экипаж увидел рядом стратегический самолёт-разведчик ВВС Соединённых Штатов. Это был RC-135. Российский истребитель проводил его восвояси над акваторией Чёрного моря.

В ходе нового столкновения над Чёрным морем граница РФ американским самолётом нарушена не была.

В последние недели иностранные самолёты стали появляться вблизи границ с Россией чаще, чем обычно. Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что перехватывать самолёты-разведчики НАТО приходится регулярно. Он выразил обеспокоенность появлением в приграничном пространстве бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.

В Москве подчёркивали, что действия иностранных ВВС создают напряжённость. Вашингтон призвали отказаться от подобных полётов, но там отказались это делать.