Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лезут в мятый костюм Порошенко": Депутат Рады раскритиковал поведение...
"Наглость зашкаливает": Аксёнов дал день на увольнение передумавшей чи...
Время испытаний: что ждёт Великобританию после официального выхода из Евросоюза
"Опыт в политике небольшой": Зеленский заявил, что готов в любой момен...
Главная / В мире

Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"

31 января 2020, 22:09  •  117 • В мире
В 2019 году британская подводная лодка столкнулась с останками корабля и повредила их, но об этом стало известно лишь сейчас — правительство США обвинили в сокрытии инцидента от общественности.
Как пишет National Geographic, с затонувшего в 1912 году в Атлантике лайнера "Титаник" планируется поднять ряд уникальных артефактов, в том числе тот самый телеграфический аппарат, с которого после столкновения с айсбергом был подан сигнал SOS. Необходимость поднятия объясняется в том числе произошедшим в июле 2019 года столкновением подводного аппарата британских исследователей с остовом корабля.
Несмотря на то что, по словам учёных, затонувшему судну был причинён самый незначительный ущерб, американская компания RMST, которой принадлежат эксклюзивные права на подъем предметов с места его крушения, обвинила американские власти в сокрытии инцидента и теперь хотят использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на подъём ценных вещей, который может запретить Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
О столкновении подводной лодки Triton с затонувшим "Титаником" общественности стало известно лишь 7 января, при этом учёные объяснили инцидент "сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями", которых невозможно было избежать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
31 января 2020, 02:39
Дайджест СМИ: Путин снова станет премьером, смертоносные русские подлодки уничтожат мир за 30 минут
31 января 2020, 15:39
Разрезала праздничный торт: Президент Эстонии отметила 200-летие открытия Антарктиды на российской полярной станции
31 января 2020, 22:09
Прячутся в одежде, залезают в обувь: Австралию продолжают преследовать природные катаклизмы
31 января 2020, 05:54
Вантуз, бесполый Санта-Клаус, матрёшка и парень в фате: Новые эмодзи оказались "слишком толерантные"
31 января 2020, 12:24
"Около 90 кг урана": Немецкие журналисты забили тревогу из-за опасности взрыва на затопленных атомных подлодках
31 января 2020, 02:39
"Слишком быстрые": США в надежде переиграть Россию выделили $13 млн. Пытаются создать защиту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
25 января 2020, 03:39
"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники
25 января 2020, 13:24
"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на свой лад, пишет Rzeczpospolita
26 января 2020, 08:54
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.