|
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
31 января 2020, 22:09 • 117 • В мире
В 2019 году британская подводная лодка столкнулась с останками корабля и повредила их, но об этом стало известно лишь сейчас — правительство США обвинили в сокрытии инцидента от общественности.
Как пишет National Geographic, с затонувшего в 1912 году в Атлантике лайнера "Титаник" планируется поднять ряд уникальных артефактов, в том числе тот самый телеграфический аппарат, с которого после столкновения с айсбергом был подан сигнал SOS. Необходимость поднятия объясняется в том числе произошедшим в июле 2019 года столкновением подводного аппарата британских исследователей с остовом корабля.
Несмотря на то что, по словам учёных, затонувшему судну был причинён самый незначительный ущерб, американская компания RMST, которой принадлежат эксклюзивные права на подъем предметов с места его крушения, обвинила американские власти в сокрытии инцидента и теперь хотят использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на подъём ценных вещей, который может запретить Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
О столкновении подводной лодки Triton с затонувшим "Титаником" общественности стало известно лишь 7 января, при этом учёные объяснили инцидент "сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями", которых невозможно было избежать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2020, 05:54
|
25 января 2020, 03:39
|
25 января 2020, 13:24
|
26 января 2020, 08:54
|
29 января 2020, 06:39
|
26 января 2020, 02:24
|
30 января 2020, 10:24