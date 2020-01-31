Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"

Как пишет National Geographic, с затонувшего в 1912 году в Атлантике лайнера "Титаник" планируется поднять ряд уникальных артефактов, в том числе тот самый телеграфический аппарат, с которого после столкновения с айсбергом был подан сигнал SOS. Необходимость поднятия объясняется в том числе произошедшим в июле 2019 года столкновением подводного аппарата британских исследователей с остовом корабля.

Несмотря на то что, по словам учёных, затонувшему судну был причинён самый незначительный ущерб, американская компания RMST, которой принадлежат эксклюзивные права на подъем предметов с места его крушения, обвинила американские власти в сокрытии инцидента и теперь хотят использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на подъём ценных вещей, который может запретить Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

О столкновении подводной лодки Triton с затонувшим "Титаником" общественности стало известно лишь 7 января, при этом учёные объяснили инцидент "сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями", которых невозможно было избежать.