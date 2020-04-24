Новое российское правительство: испытание нефтью и коронавирусом

Похоже, о смене руководства исполнительной власти, о которой стало известно сразу после послания президента Федеральному собранию 15 января 2020 года, не знали ни тогдашний премьер Дмитрий Медведев, ни его сменщик господин Мишустин. Однако для ряда экспертов произошедшее особым сюрпризом не стало, хотя точные контуры трансформации в верхнем эшелоне власти в деталях никто из них и не очерчивал. Лишь намекали на грядущие перемены. После обращения Владимира Путина к парламентариям, в котором были обозначены масштабные социальные и экономические задачи государства, а также допущена возможность изменения Конституции и анонсированы новшества в структуре госуправления, нужен был какой-то решительный сдвиг. Этим сдвигом и оказалась смена правительства, в результате которой во многие министерские кресла переместились руководители или представители различных официальных структур рангом ниже. Ряд министров сохранили свои портфели, в том числе главы МИД, Минобороны и МВД.

Михаил Мишустин, имевший в Кремле репутацию успешного налоговика-управленца, приступил к выполнению своих задач и кадровым перестановкам на позитивной и бодрой ноте. Задачи перед новой командой стояли ясные – направить финансовые резервы и возможности государства на ускорение темпов экономического развития и решение социальных проблем. На первом же заседании правительства премьер заявил, что нацпроекты – приоритетное направление госполитики, и поручил разобраться в причинах их пробуксовки и не полностью освоенных бюджетных средств.

Однако очень скоро реальность стала другой: цены на нефть обрушились, национальная валюта вслед за углеводородным "проседанием" ожидаемо потеряла в цене, а мир и Россия подверглись массированной атаке коронавируса. Иными словами, речь пошла уже об антикризисном управлении. Как говорят коллеги, господин Мишустин, настроенный демократично к своим подчиненным, не приветствующий излишние бюрократические ритуалы и преисполненный энергии, подходит на эту роль.

Правительству в срочном порядке пришлось переключиться на совершенно другую работу: спасение экономики в условиях пандемии и борьбу с ней, да еще и на фоне негативной нефтяной конъюнктуры. В результате оно предприняло ряд мер поддержки граждан и бизнеса. В частности, предоставило субъектам малого и среднего предпринимательства кредитные каникулы и возможность получить беспроцентную ссуду, отсрочку по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также рассрочку по уплате налогов и сборов.

Кстати, именно кабмин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а затем и ограничить транспортное сообщение с другими странами, перенес сочинский инвестиционный форум и другие массовые мероприятия из-за опасности заражения, а также выпустил постановление, включающее вирус в список опасных заболеваний. Буквально на днях правительство упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19 и выделило деньги из собственного резервного фонда на оснащение и модернизацию больниц в регионах. Временно безработным гражданам с детьми теперь будут выплачиваться дополнительные 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. А сами безработные вправе рассчитывать на максимальное пособие в 12 130 рублей.

Как заявляют чиновники, сегодня их усилия направлены на сохранение занятости и доходов населения. Многие считают принимаемые меры недостаточными, однако на большее рассчитывать, видимо, при учете ситуации на нефтяном рынке нельзя. А на нее российское правительство радикально повлиять не может. Впрочем, и сложа руки оно не сидит. Тем более, как заявляют информированные источники, Михаил Мишустин пользуется полным и безоговорочным доверием президента. И в этом его главное преимущество.

Еще одна возникшая проблема, которой, видимо, скоро придется всерьез озаботиться правительству и его главе – трудовые мигранты. Многие граждане других государств вынужденно остались без работы. У них заканчиваются средства, а домой вернуться они в нынешних условиях просто не могут.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik