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Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
15 января 2021, 22:30 • 130 • Политика
Трамп попросил Конгресс США урезать бюджет на $27,4 млрд. Сторонники Байдена пишут гневные комментарии в соцсетях. "Да, просто выпотроши американское искусство и культуру на выходе", - негодуют они.
Действующий президент США Дональд Трамп попросил Конгресс сократить бюджетные расходы на текущий финансовый год на 27,4 млрд долларов. Под нож предлагается пустить расходы основных американских ведомств.
Эта новость вызвала бурное негодование в стане сторонников избранного президента США Джо Байдена. Комментарии к статье американского издания The Hill полны гневных отзывов.
- гневается Cathryn Wyatt Vickers.
- негодует Ian Webster.
- пишет Theodora Nayler.
Остальные комментарии написаны в похожем духе. Они ещё раз демонстрируют, насколько разделено американское общество по вопросам политики. Общественные отношения поляризованы как никогда и грозят выплеснуться в настоящую гражданскую войну. Тем более что на руках у населения США сконцентрировано большое количество оружия.
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