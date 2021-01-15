Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп попросил Конгресс сократить бюджетные расходы на текущий финансовый год на 27,4 млрд долларов. Под нож предлагается пустить расходы основных американских ведомств.

Эта новость вызвала бурное негодование в стане сторонников избранного президента США Джо Байдена. Комментарии к статье американского издания The Hill полны гневных отзывов.

Он уже и так нанёс множество вреда Агентству по охране окружающей среды США. Качество воздуха, качество воды и защита животных смыты в унитаз,

- гневается Cathryn Wyatt Vickers.

Да, просто выпотроши американское искусство и культуру на выходе,

- негодует Ian Webster.

Его больше должно волновать, где он будет жить, когда покинет Белый дом. Никто не хочет быть его соседом,

- пишет Theodora Nayler.

Остальные комментарии написаны в похожем духе. Они ещё раз демонстрируют, насколько разделено американское общество по вопросам политики. Общественные отношения поляризованы как никогда и грозят выплеснуться в настоящую гражданскую войну. Тем более что на руках у населения США сконцентрировано большое количество оружия.