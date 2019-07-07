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Новое "расследование" Bellingcat: "Отравитель" Скрипалей был в штаб-квартире WADA

07 июля 2019, 06:09  •  103 • Политика
Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру WADA, говорится в новом "расследовании" интернет-издания Bellingcat, финансируемого, по данным WikiLeaks, Минобороны Великобритании.
Интернет-издание Bellingcat опубликовало новое сенсационное "расследование". В нем утверждается, что Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, регулярно ездил в Швейцарию и даже посещал там штаб-квартиру WADA.
Журналисты предполагают, что генерал пытался выяснить, какую секретную информацию Скрипаль передал швейцарским спецслужбам. Также "расследователи" не исключают, что "отравитель Скрипалей" готовил покушение на информатора WADA и беглого главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания суд в итоге так и не принял из-за сомнений в их достоверности. Кроме того, отмечается, что генерал-майор ГРУ посетил лекцию экс-посла США в Швейцарии Сьюзан Левин. Намеривался ли он отравить и её, не уточняется. Говорится лишь, что бывшие дипломаты представляют для спецслужб большой интерес.
"Установленные передвижения Сергеева указывают на его явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА", - говорится в эпилоге так называемого "расследования".
Напомним, что британский шпион-перебежчик и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в начале марта 2018 года был отравлен в британском городе Солсбери. Власти Британии обвинили в происшествии Россию, однако внятного мотива это делать представлено не было. Скрипаль до отравления отсидел несколько лет в российской тюрьме за измену Родине, затем был выдан Британии в обмен на русских разведчиков, после чего прожил в стране ещё 8 лет. Ничего нового при всем желании Скрипаль никаким спецслужбам сообщить не мог. В России предполагают, что перебежчик был использован властями Британии в политических целях, в том числе для введения новых санкций.
Одним из инструментов для вброса различной информации о "деле Скрипалей" стало издание Bellingcat, публиковавшее ранее фейки о деятельности "Белых касок" в Сирии. Как выяснил портал интернет-разоблачений WikiLeaks, Bellingcat всё это время финансировался Минобороны Великобритании.

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