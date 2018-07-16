Новое предупреждение Порошенко: Россия может напасть на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе атак со стороны России в Мариуполе и других портах на Азовском море. С таким предупреждением украинский лидер выступил во время посещения военных учений «Sea Breeze — 2018» в Одессе, передает пресс-служба украинского лидера.

Порошенко рассказал о якобы растущей «российской угрозе» для Украины, заметив, что в последнее время РФ увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты Азовского моря.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — осуществить военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — пояснил президент Украины.

По его словам, военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе после присоединения Крыма к России является крайне напряженной. Как отметил Порошенко, на полуострове впервые размещены ударная авиация, а также новейшие ракетные и зенитные комплексы.

«Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — подытожил украинский лидер и подчеркнул, что в этих условиях приоритетными направлениями для Украины являются сотрудничество со странами НАТО и повышение боеготовности ВМС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ рассматривает международные учения «Sea Breeze — 2018», в которых принимает участие НАТО, как попытку дестабилизировать ситуацию в Черном море.

Российский дипломат подчеркнула, что американо-украинские учения в Одессе могут «в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом».

В минувшую среду, 11 июля, Украина объявила о старте активной фазы учений «Sea Breeze — 2018» в Черном море. Как сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины, в учениях принимают участие военные корабли Болгарии, США, Украины и Турции.

В соответствии со сценарием учений корабли выполнили упражнения по огневой и тактической подготовке, в ходе которых проводились артиллерийские стрельбы. Маневры продолжались до 13 июля, после чего корабли вернулись в Одессу.

Перед началом учений, 10 июля, группа депутатов от партии «Самопомощь» потребовала от президента Порошенко передать на рассмотрение в Раду законопроект о расторжении российско-украинского договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Парламентарии также призвали украинского лидера «обратиться с посланием к Раде по внутреннему и внешнему состоянию Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море».

В начале июля заместитель командующего, начальник штаба ВМС ВСУ Андрей Тарасов предположил, что сразу после окончания чемпионата мира по футболу Россия станет инициатором обострения военного конфликта на Донбассе.

Он также призвал готовиться к продолжению «войны с Россией». «Я понимаю, что Россия, когда закончит свой чемпионат мира по футболу, будет иметь больше возможностей для действий относительно Украины. Прогнозирую, что будет активизация ситуации на востоке страны, в том числе на морском направлении. К сожалению, ситуация является таковой. Мы должны постоянно понимать, что война с Россией продолжается, и мы не должны останавливаться и расслабляться», — заявил он украинским журналистам.