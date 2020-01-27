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Новое правительство России: «тёмные лошадки» Михаила Мишустина

27 января 2020, 10:54  •  186 • Аналитика

Смена российского правительства до сих пор остается в центре внимания всей страны. Никто не мог предположить, что и на должность главы кабинета министров, и на министерские посты в основной своей массе придут люди далеко не из самого высшего эшелона российской власти.


Назначение нового правительства стало настоящим триумфом «тёмных лошадок» - людей, которые до последнего момента работали в среднем звене российской власти и не были публичными фигурами, не пользовались каким-то масштабным влиянием на российскую политику. Даже Михаил Мишустин всегда оставался в тени, что говорить о людях, назначенных на должности вице-премьеров и министров.



Что удивительно, практически не было утечек информации о фигуре нового премьера. Никто не мог предположить, что правительство возглавит именно Мишустин – назывались самые разные фамилии, от Кудрина до Белоусова, но руководителя налоговой службы не считали вероятным кандидатом на второй пост в стране.

Еще одна ключевая фигура в новом правительстве – Андрей Белоусов, под которым теперь работает весь экономический блок. Среди российских чиновников высшего эшелона Белоусова называют одним из немногих государственников, его инициативы в свое время высоко оценивал, к примеру, такой экономист как Сергей Глазьев. И теперь у Белоусова появятся реальные возможности направлять финансирование на национальные проекты.


Похоже, что в российскую политику наконец приходят молодые руководители – технократы, главное достоинство которых в их знаниях и профессиональном опыте, а не в принадлежности к каким-то клановым группам интересов. Хотя, разумеется, вслед за Мишустиным в кабинет министров пришли и его люди из ФНС: так, руководителем аппарата правительства назначен заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко, двадцать лет делавший успешную карьеру в структуре. Еще один налоговик - Алексей Оверчук, десять лет бывший советником руководителя Федеральной налоговой службы.


За цифровое развитие и коммуникации теперь будет отвечать Максут Шадаев, занимавшийся реализацией проекта электронного парламента и бывший советником Сергея Нарышкина. Науку и высшее образование будет курировать бывший ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков – молодой и перспективный кадр от образования, на здравоохранение также поставили профессионального медика – Михаила Мурашко, начинавшего свой путь простым акушером-гинекологом в республиканской больнице в Коми.

Стоит ли говорить, что Путин устал от перетасовывания одной и той же колоды? Разумеется, несколько тяжеловесов в новом правительстве останутся. Это те люди, которые пользуются большим авторитетом у населения и обладают внушительными связями. Сергей Лавров и Сергей Шойгу – столпы путинской внешней политики, с которыми связываются успехи страны – воссоединение Крыма, противостояние санкциям, антитеррористическая операция в Сирии. Их выгонять было нельзя, да и заменять пока некем.

Но главные задачи новому правительству предстоит решать как раз в сфере экономики и в социальной сфере. И вот здесь все и будет зависеть от «темных лошадок» кабинета Мишустина. У них появится прекрасный шанс проявить себя эффективными управленцами, либо оставить о себе недобрую память или отсутствие всякой памяти о делах. В этом случае, есть вероятность, президент без особых сожалений с ними расстанется.

Уникальность нового правительства в том, что оно будет решать исключительно технические задачи и, судя по всему, работать с максимальной слаженностью, так как у Михаила Мишустина давние неплохие отношения с основной частью министров, назначенных в состав нового кабмина.
Илья Полонский

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