Новое правительство России. Кто сохранил свои посты - список

Первым вице-премьером правительства России назначен Андрей Белоусов. Что касается состава кабмина: в числе сохранивших свои посты - Татьяна Голикова и Юрий Борисов. Кроме того, сообщается, что пост вице-премьера сохранил Юрий Трутнев.

Свою работу в новом кабмине продолжат Денис Мантуров и Евгений Дитрих. Кроме того, сообщается, что на встрече с новым составом правительства России присутствовали Сергей Шойгу, а также Колокольцев и Силуанов.

Общий список членов нового правительства России доступен чуть ниже.

Вице-премьерами в новом правительстве России стали:

Дмитрий Григоренко.

Юрий Трутнев.

Виктория Абрамченко.

Юрий Борисов.

Татьяна Голикова.

Алексей Аверчук.

Марат Хуснуллин.

Дмитрий Чернышенко.

Министерства возглавили: