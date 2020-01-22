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Новое правительство России. Кто сохранил свои посты - список
22 января 2020, 00:39 • 91 • Политика
Президент России Владимир Путин начал встречу с новым составом правительства. Тем временем Кремль публикует указы о кадровых назначениях. Рассказываем, кто сохранил посты.
Первым вице-премьером правительства России назначен Андрей Белоусов. Что касается состава кабмина: в числе сохранивших свои посты - Татьяна Голикова и Юрий Борисов. Кроме того, сообщается, что пост вице-премьера сохранил Юрий Трутнев.
Свою работу в новом кабмине продолжат Денис Мантуров и Евгений Дитрих. Кроме того, сообщается, что на встрече с новым составом правительства России присутствовали Сергей Шойгу, а также Колокольцев и Силуанов.
Общий список членов нового правительства России доступен чуть ниже.
Вице-премьерами в новом правительстве России стали:
Министерства возглавили:
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