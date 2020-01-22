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Новое правительство России. Кто сохранил свои посты - список

22 января 2020, 00:39  •  91 • Политика
Президент России Владимир Путин начал встречу с новым составом правительства. Тем временем Кремль публикует указы о кадровых назначениях. Рассказываем, кто сохранил посты.
Первым вице-премьером правительства России назначен Андрей Белоусов. Что касается состава кабмина: в числе сохранивших свои посты - Татьяна Голикова и Юрий Борисов. Кроме того, сообщается, что пост вице-премьера сохранил Юрий Трутнев.
Свою работу в новом кабмине продолжат Денис Мантуров и Евгений Дитрих. Кроме того, сообщается, что на встрече с новым составом правительства России присутствовали Сергей Шойгу, а также Колокольцев и Силуанов.
Общий список членов нового правительства России доступен чуть ниже.
Вице-премьерами в новом правительстве России стали:
  • Дмитрий Григоренко.
  • Юрий Трутнев.
  • Виктория Абрамченко.
  • Юрий Борисов.
  • Татьяна Голикова.
  • Алексей Аверчук.
  • Марат Хуснуллин.
  • Дмитрий Чернышенко.
Министерства возглавили:
  • Министр финансов — Антон Силуанов.
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.
  • Министр обороны — Сергей Шойгу.
  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров .
  • Министр культуры — Ольга Любимова.
  • Министр спорта — Олег Матыцин.
  • Министр просвещения — Сергей Кравцов.
  • Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
  • Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.
  • Министр энергетики — Александр Новак.
  • Министр экономического развития — Максим Решетников.
  • Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.
  • Министр транспорта — Евгений Дитрих.
  • Министр труда и соцзащиты —Антон Котятков.
  • Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев.
  • Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.
  • Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.
  • Министр юстиции — Константин Чуйченко.
  • Министр по делам Дальнего Востока — Александр Козлов.
  • Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

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