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Новое правительство Молдовы взялось работать без выходных

25 ноября 2019, 01:39  •  61 • Украина
В Европе же слышны призывы прекратить финансирование молдавского государства
В субботу, 23 ноября, правительство Молдовы не отдыхало – более шести часов длились встречи и консультации президента страны Игоря Додона, спикера парламента Зинаиды Гречаный и премьер-министра Иона Кику сначала с министрами, а затем – с мэром Кишинёва Ионом Чебаном и башканом Гагаузии Ириной Влах. На встречах с министрами (с каждым – отдельно) стороны обсуждали проблемы каждого ведомства.
«После проведённых сегодня бесед могу с уверенностью сказать, что у руля этих министерств и столичной мэрии встали компетентные люди, которым я доверяю и окажу в дальнейшем всю необходимую поддержку»,
– написал после завершения встреч на своей странице в социальной сети Facebook Игорь Додон.
По его словам, во время встреч были определены пути решения имеющихся на сегодняшний день проблем, а также обсуждались сроки реализации некоторых социально-экономических проектов.
Эти встречи были подготовкой к очередному рабочему заседанию президента, спикера парламента и главы правительства, которое состоится в понедельник. Игорь Додон заявил, что подобные «планёрки» по понедельникам будут проходить каждую неделю «для улучшения координации между администрацией президента, правительством и парламентом». В ближайший понедельник будет представлен план действий по итогам субботних встреч, а также – завершён и представлен план модернизации дорог.
«Наша цель – показать гражданам пример ответственной власти, поскольку важен не политический окрас, а профессионализм и умения тех, кто у власти. Мы понимаем, чего ждут граждане от руководства страны, и сделаем всё необходимое, чтобы новое Правительство не разочаровало людей, как это произошло с предыдущими властями»,
– считает глава государства.
Между тем уже начинают раздаваться критические замечания по поводу нового правительства и опасения, что оно, как и предыдущее, окажется бездеятельным.
Первым в Европе выступил с критикой нового молдавского правительства депутат Европарламента от Румынии Еуджен Томак, который призвал прекратить финансирование правительства, которое «всё ещё находит вдохновение в советских тезисах», даже если Кишинёв и будет просить деньги, «чтобы закрыть дыры в бюджете».
Так что новому правительству придётся доказать не только своему народу, но и внешним партнёрам, на что оно способно.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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