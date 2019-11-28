Новое правительство Молдовы в поисках денег

Требования МВФ «неприемлемы», но отношения пока не на паузе

Новый премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в Молдове сложилась критическая ситуация в связи с дефицитом государственного бюджета.

«Наследство, полученное от прошлого правительства, такое, какое есть. Оно не легче и не тяжелее, чем то, которое получило правительство Санду в июне. Хотя в некоторых случаях это даже хуже, так как из государственных учреждений было уволено много специалистов, и там некому работать»,

– рассказал глава правительства в эфире телеканале N 4.

По его словам, стране необходима поддержка Запада, а ещё больше – кредиты, однако этого всё равно не хватит на самое необходимое.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить выгодное сотрудничество Республики Молдова с ЕС, выполним условия второго, третьего транша макрофинансовой помощи, но этого недостаточно, и мы не можем рассчитывать только на эту помощь. Мы должны дополнительно найти для этого деньги, и я сказал, откуда именно: финансовые учреждения, финансовые рынки и двусторонние платформы, как пример – Румыния или Россия»,

– уверен Кику.

В следующем году Молдова может рассчитывать на макрофинансовую помощь Евросоюза в размере 900 миллионов леев. Кику пообещал, что «страна приложит все усилия, чтобы выполнить домашнее задание для получения этих денег».

Что касается денег МВФ, то глава нового правительства Молдовы был настроен весьма решительно и заявил, что всё будет зависеть от того, насколько Фонд согласится пойти на уступки молдавской стороне, поскольку некоторые требования кредитора неприемленмы.

«Мы рассматриваем сотрудничество с внешними партнёрами через призму национальных интересов Республики Молдова. Мы полны решимости вложить существенные суммы денег в социальную сферу. Если МВФ проявит гибкость, мы продолжим сотрудничество с Фондом. Если же такой гибкости не будет, то не исключаю, что в нашем сотрудничестве может наступить пауза»,

– заявил Кику в понедельник.

Однако уже во вторник прошли встречи президента Молдовы, спикера парламента и премьер-министра с главой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном, в о время которой молдавская сторона заверила представителя МВФ, что новое правительство будет соблюдать все взятые на себя обязательства для успешной реализации действующей программы сотрудничества с Фондом.

А Рубен Атоян со своей стороны отметил, что лучшим сигналом для западных партнёров станет «последовательное выполнение Молдовой начатых реформ и выполнение Меморандума с МВФ». Ну а после завершения действующей программы в марте следующего года, МВФ будет готов обсудить новую программу.

Напомним, что депутаты от ПСРМ и нынешний глава правительства не один раз критиковали программу сотрудничества Молдавии с МВФ.

Согласие же выполнять все требования Фонда означает, что украденный из банковской системы страны миллиард будет возмещён за счёт граждан, а повышение налогов, которое так критиковали социалисты, не только останутся в силе, но планируется расширить их список. Например, есть идея обложить налогами денежные переводы из-за рубежа от молдавских гастарбайтеров.

Только слухи о таком налоге за месяц сократили объём денежных переводов в Молдову на 5% – молдаване стали передавать деньги со знакомыми или с водителями автобусов. Нетрудно предположить, чем может обернуться новый налог.

Тем временем Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2020 год, согласно которому бюджетный дефицит составит 7,4 млрд леев.