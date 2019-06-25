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Новое правительство Молдовы пошло в наступление на Приднестровье

25 июня 2019, 11:24  •  9 • Украина
И просит помочь Киев…
Майя Санду чем дальше, тем больше осваивается в новой роли, всё увереннее чувствуя себя во главе правительства Молдовы. И первые же её решения на посту премьер-министра страны связаны с Приднестровьем – не случайно в Тирасполе ожидали ухудшения отношений между правым и левым берегами Днестра.
В воскресенье стало известно, что Майя Санду намерена расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с территории Приднестровья. Эта электроэнергия вырабатывается на Молдавской ГРЭС, но контролируется российской компанией «Интер РАО». Беря пример с литовских политиков, Санду тоже, вероятно, считает, что есть политически правильная и неправильная электроэнергия. Её не смущает, что в стране может возникнуть дефицит электроэнергии, который Санду намерена преодолеть с помощью резкого увеличения поставок с территории Украины.
О таком решении нового правительства говорится в Программе правительства на 2019 год, которая была принята 20 июня.
Сегодня из Приднестровья поступает 85% всей импортируемой электроэнергии, а с Украины – 15%. В ближайшее время вся электроэнергия должна будет поставляться из «идеологически правильной, евроустремлённой» Украины.
Напомним, что собственную потребность в электроэнергии Молдавия может обеспечить менее чем на 20%.
Кроме того, Майя Санду заявила, что знает причину, почему Приднестровская республика смогла продержаться столько лет. Оказывается, всё дело в том, что выжить республике помогали коррупционные схемы и контрабанда, к которым причастны и Молдова, и Украина. Поэтому премьер-министр намерена обратиться к Украине за помощью.
«Есть вещи, которым мы можем научиться у Киева, а Киев – у нас. Приднестровье – это большой вопрос в нашей повестке дня. Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счёт коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы. В прошлом в них участвовали и из Кишинёва, и с Украины», – заявила Санду в интервью украинским СМИ.
По словам Санду, будет создано антикоррупционное бюро, в работе которого будет использован опыт борьбы с коррупцией на Украине. Создаётся впечатление, что Майя Санду настолько глубоко была погружена в работу молдавской оппозиции, что совершенно не в курсе реалий соседней Украины. Ну а покупка электроэнергии у соседки в обход Приднестровья имеет все признаки украинского плана «блокады Донбасса», только вот блокировать молдавское правительство собирается территорию и людей, которые считает своими. Жаль, что Майю Санду украинский опыт не научил главному: любое ущемление мятежных территорий не способствует сближению с ними, а совсем наоборот.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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