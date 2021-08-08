Новое правительство Молдовы получило пустой резервный фонд

Ради евроинтеграции прозападные политики Молдовы готовы отказаться от СНГ

В Молдавии, наконец-то, утверждено новое правительство – торжественно, под аплодисменты прозападных депутатов, получивших в парламенте большинство. Отныне, по заверениям нового премьер-министра Натальи Гаврилицы, правительство не будет воровать и страна расцветёт. Ну а насколько работоспособным и профессиональным оно окажется – покажет время.

В свой последний день на посту исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой предупредил Гаврилицу о том, что«в стране далеко не радужная финансовая ситуация», а резервный фонд пуст – всё, что там было, потратили на выборы. Теперь в случае любой чрезвычайной ситуации новому правительству придётся думать над тем, где взять деньги.

В то же время Чокой не смог удержаться от критики планов нового правительства увеличить количество министерств и количество вице-премьеров, которых отныне будет четверо, в условиях пустого государственного бюджета, в котором изначально не были предусмотрены такие траты, затея выглядит сомнительной.

«Должности заместителя премьер-министра по цифровизации никогда не существовало в Республике Молдова и для её функционирования необходим административный аппарат. Требуется не менее 10 госслужащих, которые помогли бы аппарату вице-премьера. Это уже дополнительные расходы по сравнению с расходами на создание правительства из девяти министров»,

– подчеркнул Чокой.

Аурелиу Чокой не останется без работы – он возвращается в Министерство иностранных дел и европейской интеграции на должность посла по особым поручениям.

Но, похоже, в новом правительстве не особенно переживают ни по поводу пустого бюджета, ни по поводу пустого резервного фонда.

Как только новое правительство Натальи Гаврилицы принесло присягу, премьер-министр Румынии Флорин Кыцу объявил, что Бухарест готов немедленно приступить к работе по двустороннему сотрудничеству.

«Мы готовы немедленно начать работу по всем пунктам двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнёрства ради европейской интеграции Республики Молдова. Все усилия Натальи Гаврилицы и правительства Республики Молдова, направленные на проведение реформ, укрепление правового государства и европейского пути, получат поддержку»,

– пообещал Кыцу.

Главное – не сбиться с европейского пути.

Для этого новый спикер парламента и глава пропрезидентской партии Игорь Гросу в первый же день утверждения правительства убрал из своего рабочего кабинета флаг Содружества независимых государств (СНГ), который там традиционно стоял в компании флагов Молдовы и Евросоюза, демонстрируя готовность Кишинёва развивать отношения и с Западом, и с Востоком.

Чего только не сделаешь, чтобы доказать свою преданность «западным партнёрам»…