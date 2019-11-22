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Новое правительство Молдовы обнародовало свою программу на год

22 ноября 2019, 21:39  •  38 • Украина
«Мы будем действовать быстро и решительно в области борьбы с преступностью и повышения безопасности граждан»
21 ноября на официальном сайте правительства Молдовы был опубликован текст Программы деятельности нового Кабинета министров Иона Кику.
Программа рассчитана всего на один год – до выборов президента страны, которые намечены на осень следующего года. В документе выделены главные направления работы правительства – продолжение реформы юстиции, борьба с коррупцией, взвешенная внешняя политика, энергетическая безопасность страны, развитие экономики, социальная защита населения. Отдельным пунктом отмечено привлечение к ответственности причастных к краже миллиарда из банковской системы Молдовы и тех, кто виновен в передаче в концессию аэропорта Кишинёв.
«Мы будем действовать быстро и решительно в области борьбы с преступностью и повышения безопасности граждан. Правительство предпримет все меры для повышения уровня энергетической безопасности страны, а также подготовит резервные сценарии. Будут предприняты срочные меры по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции в восточном направлении»,
– говорится в Программе правительства.
Особо отмечен тот факт, что в середине ноября в стране не принят государственный бюджет на следующий год, что «подрывает, в значительной степени, инвестиционные планы большинства экономических агентов страны». Подчёркивается необходимость его срочного принятия, так же как и необходимость принятия поправок к бюджету 2019 года, без которых невозможны своевременные выплаты зарплат бюджетникам.
«Страна полностью не подготовлена к зимнему периоду, очевидна бездеятельность предыдущего правительства, которая имеет видимые признаки саботажа»,
– говорится в документе.
На основе этой Программы и обозначенных приоритетных направлений правительство в течение 30 дней обязано утвердить подробный план действий, в котором будут указаны чёткие сроки исполнения, а также лица и учреждения, ответственные за исполнение.
У экономиста Александра Муравского вызвал удивление срок действия принятой Программы – всего один год.
«Республика Молдова является полностью парламентской республикой. Смена президента ни в коей мере не влияет на судьбу правительства с юридической точки зрения. Поэтому правительство обязано представить программу деятельности на весь свой определённый Конституцией срок деятельности, то есть до следующих парламентских выборов. Такое явное нарушение конституционных норм – серьёзный минус правительству, обязанному показывать пример соблюдения Конституции, а не степень гибкости позвоночника»,
– прокомментировал Программу правительства Муравский.
Зато экс-премьера Молдовы Майю Санду нисколько не удивляет срок действия Программы нового правительства, потому что она уверена – её правительство вернётся ровно через год.
«В следующем году у нас состоятся президентские выборы, на которых мы снова попытаемся вернуть Молдову, как мы уже делали в прошлом. Мы добьёмся успеха, потому что имеем поддержку граждан, которые не хотят, чтобы ими управляли коррумпированные политики»,
– заявила Санду 20 ноября в Загребе, выступая на учредительном конгрессе Европейской народной партии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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