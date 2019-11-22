Новое правительство Молдовы обнародовало свою программу на год

«Мы будем действовать быстро и решительно в области борьбы с преступностью и повышения безопасности граждан»

21 ноября на официальном сайте правительства Молдовы был опубликован текст Программы деятельности н ового Кабинета министров Иона Кику .

Программа рассчитана всего на один год – до выборов президента страны, которые намечены на осень следующего года. В документе выделены главные направления работы правительства – продолжение реформы юстиции, борьба с коррупцией, взвешенная внешняя политика, энергетическая безопасность страны, развитие экономики, социальная защита населения. Отдельным пунктом отмечено привлечение к ответственности причастных к краже миллиарда из банковской системы Молдовы и тех, кто виновен в передаче в концессию аэропорта Кишинёв.

«Мы будем действовать быстро и решительно в области борьбы с преступностью и повышения безопасности граждан. Правительство предпримет все меры для повышения уровня энергетической безопасности страны, а также подготовит резервные сценарии. Будут предприняты срочные меры по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции в восточном направлении»,

– говорится в Программе правительства.

Особо отмечен тот факт, что в середине ноября в стране не принят государственный бюджет на следующий год, что «подрывает, в значительной степени, инвестиционные планы большинства экономических агентов страны». Подчёркивается необходимость его срочного принятия, так же как и необходимость принятия поправок к бюджету 2019 года, без которых невозможны своевременные выплаты зарплат бюджетникам.

«Страна полностью не подготовлена к зимнему периоду, очевидна бездеятельность предыдущего правительства, которая имеет видимые признаки саботажа»,

– говорится в документе.

На основе этой Программы и обозначенных приоритетных направлений правительство в течение 30 дней обязано утвердить подробный план действий, в котором будут указаны чёткие сроки исполнения, а также лица и учреждения, ответственные за исполнение.

У экономиста Александра Муравского вызвал удивление срок действия принятой Программы – всего один год.

«Республика Молдова является полностью парламентской республикой. Смена президента ни в коей мере не влияет на судьбу правительства с юридической точки зрения. Поэтому правительство обязано представить программу деятельности на весь свой определённый Конституцией срок деятельности, то есть до следующих парламентских выборов. Такое явное нарушение конституционных норм – серьёзный минус правительству, обязанному показывать пример соблюдения Конституции, а не степень гибкости позвоночника»,

– прокомментировал Программу правительства Муравский.

Зато экс-премьера Молдовы Майю Санду нисколько не удивляет срок действия Программы нового правительства, потому что она уверена – её правительство вернётся ровно через год.

«В следующем году у нас состоятся президентские выборы, на которых мы снова попытаемся вернуть Молдову, как мы уже делали в прошлом. Мы добьёмся успеха, потому что имеем поддержку граждан, которые не хотят, чтобы ими управляли коррумпированные политики»,

– заявила Санду 20 ноября в Загребе, выступая на учредительном конгрессе Европейской народной партии.