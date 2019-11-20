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Новое правительство Молдавии озвучило социальные инициативы

20 ноября 2019, 04:39  •  78 • Украина
А отправленное в отставку нещадно его критикует
Во вторник 19 ноября прошло первое заседание нового кабинета министров Молдавии, на котором был принят ряд кадровых решений. В частности были утверждены около сорока отставок и назначений госсекретарей министерств, а также отставки и.о. главы Генерального инспектората полиции, директора Агентства публичной собственности, главы Национальной кассы медицинского страхования.
«У нас мало времени и мы не можем рассчитывать на 100 дней, чтобы решать проблемы. Сегодня принимаем ряд кадровых решений по госсекретарям. Это первый шаг к восстановлению функциональности центральной публичной власти. Вот почему консолидация команд министерств является приоритетом. Компетентные, систематизированные и преданные делу государственные секретари являются основным звеном в деятельности государственных учреждений»,
– заявил новый премьер-министр Ион Кику, подчеркнув необходимость обеспечения «максимальной прозрачности в работе министерств, в частности, в такой чувствительной сфере как социальная».
Все социальные инициативы президента страны будут выполнены, на всё хватит бюджетных средств, заверил Кику на пресс-конференции после заседания Кабмина.
«Повышение зарплаты – не сегодняшнее решение. Оно запланировано еще в декабре 2018 г., когда я представил в парламенте закон об оплате труда, в котором предусмотрено постепенное повышение зарплат в бюджетном секторе. Деньги давно запланированы, поэтому нет необходимости увеличивать налоговую нагрузку на граждан и экономических агентов»,
– считает премьер.
Также в кабинете министров была одобрена инициатива президента по увеличению количества граждан Молдовы, которые получат помощь в отопительном сезоне, по предварительным подсчётам такую помощь смогут получить на 50 тысяч человек больше. А на следующем заседании будет решён вопрос с увеличением размера самой помощи – с 350 до 500 леев.
Всего Кику огласил семь социальных инициатив, среди которых индексация пенсий дважды в год, выплата пенсионерам по 700 леев в канун праздников, повышение зарплат работникам бюджетного сектора.
По словам нового главы правительства, хотя ситуация с государственными финансами является сложной, однако есть уверенность в том, что «доходная часть государственного бюджета и национальный публичный бюджет пополнится, и будет найдено обеспечение для всех статей расходов».
Также премьер призвал правительство не рассчитывать на то, что «Запад нам поможет» и даст денег, а стараться заработать самим.
«Мы рады внешней поддержке, но нужно понимать, что подавляющее большинство доходов зависит от того, как работает экономика. Экономика продолжает функционировать в соответствии с теми темпами, которые мы выявили в первом полугодии. Хотя статистические данные о развитии ситуации в экономике мы будем иметь только 15 декабря, некоторая динамика, наблюдавшаяся в третьем квартале, к сожалению, вызывает беспокойство»,
– отметил премьер.
Бывшая министр финансов Наталья Гаврилица раскритиковала выступление Иона Кику на пресс-конференции, заявив, что после всех объявленных социальных инициатив, государство станет банкротом, поскольку, по её словам, Румыния уже отказала в предоставлении кредита.
«Абсолютно ясно, что это правительство руководствуется принципом: после нас – хоть потоп, и что правительство, вероятно, будет брать кредиты у частного сектора, у банковского сектора, тем самым лишая малые и средние предприятия и реальный сектор доступа к финансовым ресурсам или, по меньшей мере, ограничивая возможности для частного сектора»,
– заявила Наталья Гаврилица в интервью радиостанции Europa Liberă.
Прокомментировала первое заседание кабинета министров и экс-премьер-министр Майя Санду.
«Сегодняшние назначения подтверждают, что демократы и социалисты уже давно задумали отставку правительства Санду, потому что коррупционеры из ДПМ и коррупционеры из ПСРМ боялись настоящего правосудия. Но это уже всем было известно.
Мы являемся свидетелями восстановления старой дружбы между Додоном и Плахотнюком. Для всех очевидно, кому большинство из этих людей служат. Они будут работать на тех, кто поспешил свергнуть правительство, которое остановило схемы, перераспределило деньги из бюджета наиболее нуждающимся. Они на службе у тех, кого истинное правосудие отправило бы прямо в тюрьму. Я не могу пожелать вам успеха, но обещаю, что мы будем внимательно следить за вами. Вся страна будет следить за вами. Народ этой страны заслуживает лучшего правительства, чем это»,
– написала Майя Санду на своей странице в социальной сети Facebook.
Похоже, теперь Санду намерена бить в одну точку – постоянно вещать о союзе ДПМ и ПСРМ.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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