Новое правительство Ливана близко к провалу

После более чем трехмесячных политических споров на фоне массовых уличных протестов в Ливане, наконец, появилось новое правительство. Но кабинет, собранный премьер-министром Хасаном Диабом, почти полностью состоящий из союзников Хезболлы (признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании), вряд ли преуспеет.

В самом деле, он мог быть создан специально для того, чтобы потерпеть неудачу.

Хезболла не может быть довольна соглашением, которое ставит ее — наряду с ее маронитскими союзниками в свободном патриотическом движении — в центр нового правительства. Поддерживаемая Ираном группировка исторически предпочитала проверенную временем схему власти без ответственности: ее соперники номинально управляли правительством, но позволяли Хезболле сохранять свою независимую милицию и проявлять волю по всем вопросам, которые та считала важными.

В новых условиях Хезболла оказывается в незнакомом ей положении ответственного лица. Это означает, что она рискует быть обвиненной в дисфункции государства, исправить которую может быть попросту не в состоянии.

Даже самому авторитетному и компетентному правительству при полной поддержке общественности будет трудно справиться с многочисленными ливанскими кризисами, особенно с надвигающимся дефолтом по облигациям. Лира обвалилась, банки были вынуждены ограничить возможность снимать вклады, особенно в долларах США. Основные финансовые услуги вымирают. Поставки электроэнергии не стабильны, и телекоммуникационный кризис, включая перебои с интернетом, уже не кажется невероятным.

Правительство Диаба родилось под несчастливой луной — даже под несколькими несчастливыми лунами. Его выдвижение было негативно встречено протестующими, возмущение которых стало еще более интенсивным с тех пор, как был объявлен состав кабинета из 20 членов. Он также политически односторонен: вместо традиционной смеси сторонников и противников Хезболлы Диаб делает ставку только на одну сторону ливанского уравнения.

Хуже того, формирование кабинета министров было подстроено дискредитированными политическими фигурами, тесно связанными с режимом Башара Асада в Сирии, в том числе Джамилем Аль-Сайедом, который был изгнан с политической сцены после убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири. Помимо растущего иранского влияния в Бейруте, многие ливанцы еще больше встревожены возвращением сирийских рычагов в политику своей страны.

Это наверняка раззадорит протестующих, которые уже несколько месяцев требуют радикальных реформ и осуждают всю общественно-политическую элиту страны. Одним из немногих их требований было создание технократического правительства экспертов, а не политических единомышленников. Диаб утверждает, что собрал именно такой «спасательный отряд», но на самом деле его кабинет почти полностью состоит из политических агентов или их доверенных лиц. Даже большое количество женщин на выдающихся ролях не купит ему большого авторитета на улице.

Диаб также не может рассчитывать на иностранную помощь в спасении Ливана от его финансовых проблем. США и Европа будут очень осторожны в оказании помощи новому правительству. Диаб говорит, что он скоро отправится в арабские страны Персидского залива, но им тоже будет неудобно, когда проиранские ополченцы начнут стрелять в Бейруте.

Ничто из этого не могло ускользнуть от внимания Хезболлы и ее союзников: они должны знать, что это правительство не сможет долго существовать. Но лучшего варианта у них не было.

Все политические элиты смущены протестами, но Хезболла могла потерять больше, чем большинство из них, от реальной реформы. Ставка Диаба на неудачу - это первый шаг в процессе, который, как он надеется, восстановит статус-кво. Это было целью Хезболлы с тех пор, как прошлой осенью начались протесты. Его идеальным результатом было возвращение на эту должность бывшего премьер-министра Саада Харири, ушедшего в отставку в октябре.

Теперь Хезболла, вероятно, рассчитывает, что как только Диаб потерпит неудачу, она может выйти вперед и предложить, во имя национального единства, восстановление Харири или возвышение другого политика, приемлемого для международного сообщества, который позволит вернуть все на круги своя.

Главным препятствием на этом пути, вероятно, станут протестующие, которые вполне могут выступить за более основательную реформу политических структур и традиций Ливана. Если это так, то Хезболле придется предложить нечто более существенное, чем правительство Диаба в качестве жертвенного агнца.