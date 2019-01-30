Новое правительство Латвии назначено из Вашингтона

Кришьянис Кариньш получил мандат Белого дома на управление Латвией

Связанная с созданием правительственной коалиции четырёхмесячная эпопея в Латвии, полная дрязг и циничной торговли, закончилась очень просто. Вашингтон устал следить за «демократическими упражнениями», грозившими раскачать устойчивость балтийского союзника или, того хуже, допустить к власти «нежелательных» политиков, и продиктовал состав нового латвийского кабинета.

Премьер-министром Латвии стал гражданин США Кришьянис Кариньш, притом что его партия «Новое единство» с наименьшим числом мандатов в Сейме (8 из 100) едва-едва попала в парламент. Сам Кариньш в парламентских выборах не участвовал из-за боязни провала, предпочтя остаться депутатом Европарламента. Однако важнее то, что пресловутому «вашингтонскому обкому» он хорошо известен и лично угоден.

Кришьянис Кариньш ждет дальнейших указаний

Партии Кариньша, невзирая ни на какие «квоты», отошли также министерство иностранных дел и министерство финансов. Эти три поста, включая премьерский, обеспечивают внешнее заокеанское управление над Латвией. Остальное, включая карликовое министерство обороны, роли не играет. И, как заявил Кариньш, от гражданства США он отказываться не намерен.

Новое правительство Латвии

Президент Вейонис поздравляет Кариньша с мандатом Белого дома на Латвию

Кришьянис Кариньш родился 13 декабря 1964 года в американском штате Делавер в семье послевоенных эмигрантов из Латвии. Учился в Колледже св. Джона в Аннаполисе (математика, философия и литература), в Пенсильванском университете (лингвистика). В 1994 году переехал в Латвию. Читал лекции в Латвийском университете по социолингвистике. Был главой компании по производству льда, продавал подержанные автомобили и офисное оборудование. На этом деловой опыт нынешнего премьера и заканчивается. Его карьера круто пошла в гору, когда Кариньш осознал, что гораздо выгоднее заниматься представлением интересов бывшей родины – Соединённых Штатов.

Став одним из ведущих американских лоббистов на политической сцене Латвии, Кариньш в 2002-м избирается депутатом сейма, в 2004-2006 годах становится министром экономики в правительстве Айгара Калвитиса, а с 2009 года – депутатом Европарламента. Согласно исследованию организации VoteWatch Europe, он – самый влиятельный балтийский политик в Европарламенте. Кариньш входил в состав Комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике, Комитета по экономике и монетарным делам, Специальной комиссии по финансовым преступлениям, делегации Европарламента по сотрудничеству с США. То есть был «нашим (американским) человеком» в Брюсселе.

Несмотря на то, что Кариньш лингвист и владеет многими языками, русского он не знает. Его отношение к России последовательно враждебное. В 2012 году общество «Родной язык» направило в Генеральную прокуратуру заявление, в котором призывало начать уголовный процесс в отношении Кариньша. В качестве обоснования приводилось его интервью журналу Playboy, где Кариньш заявил: «Нам нужно, чтобы русские, которые здесь растут, выросли латышами. Да, конечно, это политически еретическая мысль. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции. Такой и должна быть наша цель – ассимилировать их детей». Никаких мер в отношении Кариньша после этих его расистских, фашизоидных высказываний принято не было.

За пределами правительственной коалиции остались пришедшая на выборах первой умеренно «прорусская» партия «Согласие» (20% голосов) Нила Ушакова. Несмотря на то, что на этот раз основу её избирательного списка составляли этнические латыши, с ней по поводу вхождения в кабинет даже не хотели разговаривать. Правда, на этот раз «Согласие» не будет, как в прошлом, в гордом одиночестве. В оппозиции осталась также набравшая 10% голосов Партия крестьян и зелёных Августса Бригманиса (Augusts Brigmanis). По многим важным вопросам, требующим конституционного большинства, эти две партии могут собирать блокирующий пакет, связывающий свободу рук новому правительству.

Основная интрига при составлении правящей коалиции разворачивалась вокруг позиции второй по набранным голосам (14%) партии «Кому принадлежит государство Латвия?» ("KPV LV") популярного, но как выяснилось, «амбивалентного» актёра Артуса Кайминьша. Не исключалось, в том числе на Западе, что KPV LV может пойти на коалицию с «Согласием», и в отношении этой партии была проведена спецоперация, за которой угадывается рука опытного кукловода. Был внесен раздор в отношения её лидеров – Кайминьша и кандидата в премьеры от KPV LV Алдиса Гобземса.

А. Кайминьш и А. Гобземс

В декабре, когда процесс согласования был в полном тупике, Кайминьшу якобы анонимно были переданы аудиозаписи встречи Гобземса с руководством одой из правых партий. На них последний нелицеприятно высказывался о своём партийном вожде. Самолюбивый Кайминьш обиделся, перестал настаивать на кандидатуре Гобземса в премьеры и пошёл на сговор с Кариньшем.

Это «подрывное» вмешательство во внутреннюю политику никого не смутило. Более того, Гобземс заявил о заносе членам фракции через посредника из Швейцарии Рудольфа Мерони денежных сумм за «правильное» голосование по кабинету. В Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Гобземс подтвердил свои обвинения. Смело можно прогнозировать, что хода этому заявлению не дадут. В результате за Кариньша проголосовали лишь 11 из 16 членов фракции KPV LV. Пятеро депутатов вместе с Гобземсом, не покидая фракцию, проголосовали против, что выглядит странно и, возможно, предвещает раскол партии.

О программе Кришьяниса Кариньша достаточно сказать, что вместо отведенного часа новый премьер представлял её в Сейме 15 минут. Собственно, о чём говорить, когда всё ясно? Как в Вашингтоне скажут, так и будет.

В соответствии с последними требованиями президента Трампа новый кабинет взял на себя обязательства довести расходы на оборону до 2% от ВВП, чего избегают и более богатые страны Европы. Выражена готовность укреплять постоянное присутствие войск НАТО на территории Латвии, включая создание штаба многонациональной натовской дивизии. Провозглашена полная интеграция энергетического рынка страны в европейскую систему с уменьшением зависимости от России, в том числе по газу. Одним из пунктов программы стал запрет бывшим номенклатурным работникам СССР занимать должности в государственном управлении. Из правительственной декларации исчез термин «национальные меньшинства». Нет деления на латышские и русские школы. Видно, слова Кариньша о необходимости «ассимилировать русских» были не пустым звуком.

Кариньш обещает «светлое будущее»

Кариньш и латышские элиты по-прежнему не хотят видеть, что, развиваясь как мост между Россией и Европой, Латвия выходит на центральную роль в такой системе со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Когда же республика зацикливается на том, чтобы быть «только в Европе», она обрекает себя на участь дальней периферии.