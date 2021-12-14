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Новое правительство ФРГ подарило Украине шанс на остановку "Северного потока - 2"
14 декабря 2021, 23:05 • 78 • Политика
Парламентарий уверена, что скоро официальный Берлин выступит с соответствующим объявлением
Новый состав федерального правительства Германии может остановить "Северный поток – 2". Свидетельством тому служит заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, указавшей на невозможность запуска магистрали в настоящее время. Об этом заявила депутат Рады от партии "Голос" Кира Рудик.
Представитель политической партии заявила, что ожидает с коллегами усиления оказываемой Германией поддержки Украине на фоне недавно сделанного немецким МИД заявления. По крайней мере, Берлин может отложить сертификацию газопровода еще на несколько месяцев.
"Мои коллеги, которые представляют в Германии демократические партии, весьма оптимистичны насчет позиции нового правительства в вопросе сертификации. Поэтому, я полагаю, в ближайшие дни стоит ожидать объявлений новых дат и заявлений об откладывании сертификации", – высказалась украинский парламентарий.
По мнению Рудик, новый состав федерального правительства Германии, возглавляемый Шольцом, притормозит процесс сертификации "Северного потока – 2". Парламентарий полагает, что коалиционное соглашение в Германии имеет далеко не формальное значение – немецкая коалиция обязалась сделать все в вопросах давления на Россию, чтобы добиться "возвращения" Крыма с Донбассом Украине.
Напомним, немецкий регулятор BNA принял осенью решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 в качестве независимого оператора, указав, что компании необходимо учредить "дочку", после чего процесс будет возобновлен. Процедура необходима для соотвестствия проекта Газовой директиве Европейского союза.
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