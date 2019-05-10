Новое правительство Эстонии рассыпается на глазах

Распад правительственной коалиции в обозримом будущем – перспектива вполне вероятная

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, привлекшая к себе мировое внимание недавним визитом в Москву, вновь отметилась неординарным поступком. Выйдя из парламента (Рийгикогу) во время принятия присяги одним из членов нового эстонского правительства М. Куузиком, она смогла превратить свою довольно ограниченную власть в реальную. Куузик, оскандалившийся домашним насилием над женой и представляющий агрессивно-националистическую партию EKRE, был вынужден снять свою кандидатуру на пост министра информационных технологий и внешней торговли.

М. Куузик

Однако основная внутриполитическая интрига в Эстонии состоит в том, что созданная по результатам парламентских выборов правящая коалиция нежизнеспособна. Виной тому беспринципность и непомерные амбиции вновь ставшего премьер-министром Юре Ратаса (Центристская партия). Все ждали, что главой кабинета будет лидер пришедшей первой на выборах Реформистской партии Кайя Каллас. И она была готова составить «большую коалицию» с занявшими второе место центристами, исходя из того, что премьером будет она, а Ратас – её первым заместителем. При этом Каллас полностью исключила какой-либо союз с фашизоидной EKRE. Ратас же в погоне за сохранением личной власти не побоялся «замараться» и составил большинство в парламенте вместе с EKRE и ещё одной националистической партией «Отечество».

Ю. Ратас, вновь премьер-министр Эстонии

То, что его успех иллюзорен, было видно с самого начала. Центристская партия Эстонии, у истоков которой стоял видный национальный политик Э. Сависаар, всегда считалась умеренной политической силой, уважающей права национальных меньшинств. Та часть русских и русскоязычных, которая смогла получить права гражданства, как правило, голосовала именно за эту партию. Неожиданное сближение центристов с откровенными русофобами (и одновременно евроскептиками) из EKRE эту поддержку серьёзно сократит. Некоторые видные лидеры Центристской партии, как, например, сводный брат президента Раймонд Кальюлайд, в знак протеста против «нечестивого союза» уже вышли из её парламентской фракции.

Ратас обычно утверждает, что это он сможет «переделать» националистов, а не они его. Он ссылается на коалиционное соглашение, в котором отсутствуют многие крайние требования EKRE о тотальной «эстонизации» страны и дистанцировании от невыгодных этой партии норм Евросоюза. Однако соглашение составлено столь беззубо, что трактовать его можно как угодно. Для EKRE сотрудничество с центристами – тоже отступление. За него, правда, они получили хорошую цену – все ключевые посты в правительстве в их руках. EKRE, помимо председательства в парламенте, имеет портфели министров внутренних дел и финансов, «Отечество» – иностранных дел, юстиции и обороны. Как при таком составе кабинета Ю. Ратас, отдавший за власть «всё», собирается проводить собственную политику, представить невозможно.

Престиж нового правительства подорван не только скандалом с Куузиком. Многие, в том числе в Европе, были откровенно возмущены тем, что члены правительства от EKRE отец и сын Хельме выражали радость по поводу своего назначения на публичной церемонии явно неонацистскими приветствиями.

Вожди EKRE - вице-председатель Мартин Хельме, министр финансов, сын, и председатель Март Хельме, министр внутренних дел, отец

В Брюсселе вообще удивляются, как к власти в Эстонии допущена партия, столь скептичная в отношении многих европейских ценностей. В преддверии выборов в Европарламент EKRE, например, пригласила посетить Эстонию лидера «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен, которую в Брюсселе плохо переносят. А Мартин Хельме заявлял, что для экономики Эстонии от ЕС никакой пользы, а Евросоюз, отнимая суверенитет у европейских стран, превращается в «тюрьму народов» по типу СССР. Председатель Рийигикогу от EKRE Хенн Пыллуаас вообще распорядился убрать из здания эстонского парламента символику Евросоюза.

В ещё не начавшей толком работать коалиции проявился серьёзный разлад в отношении ключевых направлений политики Эстонии. От демаршей своих коалиционных партнёров против Евросоюза центристы приходят в ужас, но поделать ничего не могут. По-разному толкуется партнёрами и смысл подписанного соглашения о совместных действиях.

Прощай, Евросоюз?

Так, по словам члена комиссии по иностранным делам Рийгикогу и депутата от EKRE Руубена Каалепа, на коалиционных переговорах Центристская партия, «Отечество» и его партия договорились о том, что пограничный договор Эстонии с Россией в парламент на ратификацию даже не будет передаваться.

«Ратификации не будет. В принципе, я бы сказал, что мы победили», – заявил Каалеп в интервью Vikerraadio. Однако, по словам выступившего в той же передаче председателя комиссии по иностранным делам, центриста Энна Ээсмаа, такой договорённости не было. Господина Ээсмаа в свою очередь поправил министр иностранных дел от «Отечества» У. Рейнсалу, заявивший, что в коалиционном соглашении не содержится ничего и о внесении договора на ратификацию. По своим убеждениям новый глава МИД Эстонии гораздо ближе к EKRE, чем к центристам. Рейнсалу прославился на предыдущем посту министра юстиции выдвижением репарационных требований к России. Въезд на её территорию ему запрещён. Для нормализации отношений Таллина с Москвой да и для проведения эффективной дипломатии в интересах Эстонии в целом он, безусловно, не самая подходящая фигура.

Урмас Рейнсалу

Следует учесть и то, в каких условиях будет проходить деятельность нового эстонского кабинета. Евросоюз принял решение о «временной» приостановке дотаций группе стран, в которую входит и Эстония. Не исключено, что такая практика станет постоянной. Намеченное отсоединение Таллина от единого энергетического кольца с Россией приведет к росту внутренних тарифов на электроэнергию. Запланированный пуск новых терминалов в российском порту Усть-Луга практически полностью оставит без работы Новоталлинский порт (Мууга). Как планирует Ю. Ратас справиться со всем этим, когда из-за избранных им союзников он не имеет надлежащего кредита доверия ни в Москве, ни в Брюсселе, непонятно. Возможно, он уже не раз пожалел о том, с кем связался, обрекая свою политическую карьеру на провал, только не решается это признать.

Кризис и распад правительственной коалиции в Эстонии в обозримом будущем – перспектива вполне вероятная. В той конфигурации сил, которая возникнет на её обломках, Ратасу уже вряд ли найдётся место. Скорее всего, формирование кабинета вновь перейдёт к лидеру реформистов Кайе Каллас. Не останется это бесследным и для Центристской партии. В ней вероятно выдвижение на первый план тех деятелей, которые предупреждали своего вождя об опасности «дружить с дьяволом», в частности Р. Кальюлайда.

Раймонд Кальюлайд, сводный брат президента Керсти Кальюлайд