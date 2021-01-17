Новое правительство Эстонии продолжит строить стену на границе с Россией

Стену будут строить, несмотря на то что в бюджете катастрофически не хватает финансов

В Эстонии идут переговоры по формированию нового правительства. Напомним, премьер-министр Юри Ратас подал в отставку в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешены представители его Центристской партии, вместе с ним было отправлено в отставку и правительство. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила председателю Партии реформ Кае Каллас сформировать новую коалицию, после чего Партия реформ начала переговоры с лидером Центристской партии Майлис Репс.

Каллас сразу заявила, что не видит в новом составе правительства представителей радикальной Консервативной народной партии (EKRE).

Каллас и Репс уже договорились о самых общих принципах, на которых будет основана коалиция двух партий.

«Мы создаём коалицию двух равных партнёров, решения будем принимать на основании консенсуса. Это коалиция, которая смотрит в будущее. Распределение министерских постов мы будем обсуждать в последнюю очередь»,

– заявила на пресс-конференции кандидат в премьер-министры и председатель Партии реформ Кая Каллас.

В рамках третьего дня переговоров по формированию нового правительства лидеры двух партий обсуждали вопросы внешней политики и безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, Кая Каллас и Майлис Репс рассказали, что они пришли к единому мнению по одному из самых важных вопросов безопасности страны – стороны подтвердили, что строительство стены на границе Эстонии и России будет продолжаться.

«Большой вопрос – это восточная граница, и мы продолжим строительство. Мы, конечно, хотим по возможности привлечь эстонскую оборонную промышленность, учитывая, что в Эстонии есть предприятия, которые занимаются этими вопросами. Цель этого – обеспечить внутреннюю безопасность, с другой стороны, помочь запустить экономику»,

– сказала Кая Каллас.

При этом она отметила, что состояние государственного бюджета «достаточно плачевное», поэтому придётся искать баланс между теми средствами, которые есть в бюджете и реальной защитой границы. О том, когда будет завершено строительство стены и в целом модернизация границы, ни Каллас, ни Репс ответить не смогли. Причина всё та же – в бюджете не так много средств.

Второй важный вопрос, над которым будет работать новое правительство – это восстановление репутации страны на международном уровне.

«Нам представляется достаточно важным наладить сотрудничество с союзниками. Сказать, что Эстония вернулась. У нас одни ценности, мы выступаем за правовое государство, демократию и права человека. Учитывая, что администрация в США меняется, очень важно быстро установить хорошие отношения с новой американской администрацией»,

– отметила Каллас.

А Майлис Репс добавила, что в последнее время на международном уровне приходилось напоминать, что Эстония является полноправным партнёром.

Также обе стороны подтвердили, что новое правительство обязуется и далее инвестировать минимум 2% ВВП в государственную оборону, несмотря на то что экономическая ситуация в стране очень сложная, однако «Эстония будет выполнять все обещания, данные нашим союзникам», отметила Репс, имея в виду Североатлантический альянс.

Переговоры продолжатся и в воскресенье.