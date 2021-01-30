Новое правительство Эстонии определилось – русские школы подлежат ликвидации

Но сроки ликвидации русскоязычного образования пока не обнародованы

Новое правительство Эстонии, сформированное из представителей двух партий – Центристской и Партии реформ – дало первую пресс-конференцию, посвящённую организационным вопросам.

Пока шло обсуждение правительственной программы и формирование нового Кабинета министров, отмечалось, что вопрос закрытия русскоязычных школ не обсуждался, поскольку у сторон именно по этому вопросу существуют разногласия. И действительно, центристы выступают за то, что родители имеют право выбирать язык обучения для своего ребёнка. В Партии же реформ уверены: обучение в стране должно быть только на одном языке – государственном.

Однако, судя по выступлению на первой пресс-конференции, сторонам удалось договориться и по этому вопросу.

Так, по словам министра государственного управления Яака Ааба (представителя Центристской партии), план по переходу на эстонский язык в школах и детских садах уже разработан, но сроки полного перехода пока не определены. Тем не менее, цель обозначена – постепенно эстонского языка в сфере образования должно становиться всё больше.

«Мы составили план действий по эстоноязычному образованию, в котором поставлена цель, чтобы обучение в школах Эстонии преимущественно велось на эстонском языке. Наша партия это поддержала. Во всех иноязычных детских садах и школах в результате будут учить эстонский язык и учиться на эстонском языке, но переход к этому будет постепенным. Мы договорились о том, что ни одна школа не будет закрыта, а мы поддержим желание и мотивацию, дадим дополнительный ресурс, чтобы у иноязычных детей была заинтересованность получать образование на государственном языке. Но мы не договорились, в каком году произойдёт полный переход на эстонский язык»,

– рассказал Яак Ааб, который одно время был министром образования.

Напомним, пост министра образования в новом правительстве Эстонии достался Партии реформ, выступающей за ликвидацию русскоязычных школ.

По мнению же учителя биологии и председателя правления Нарвского профсоюза работников образования Юрия Афанасьева, знать эстонский язык и получать на нём образование для русскоязычных детей – не одно и то же.

«Получить качественные знания на неродном языке – это очень-очень сложно. Поэтому хотелось бы, чтобы дети получали знания на своём языке, но при качественном изучении эстонского языка»,

– уверен учитель.