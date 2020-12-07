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Новое повышение пенсионного возраста в России: Аналитик назвал примерные даты
07 декабря 2020, 19:50 • 216 • Политика
Аналитик назвал возможные сроки нового повышения пенсионного возраста в России. "Возможно, за горизонтом 2040-х годов появятся какие-то предпосылки для ещё большего повышения пенсионного возраста", - отметил он.
Новое повышение пенсионного возраста в России не стоит ждать раньше 2040 года. Такое мнение высказал заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин.
По его словам, нынешняя демографическая и социальная ситуация не дадут в ближайшее время возможности правительству ещё раз поднять сроки выхода на пенсию. Даже просто к обсуждению этого вопроса возможно будет вернуться не раньше чем через 15 лет, уверен специалист.
Он отметил, что условиями для повышения пенсионного возраста являются увеличение продолжительности жизни, улучшение условий проживания и развитие медицины. При этом аналитик сослался на опыт западных стран, где на пенсию выходят в 67 лет, пишет Nation News.
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