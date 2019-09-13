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Новое поколение России обрекают на повторение ужасов Каширки - Делягин
13 сентября 2019, 18:39 • 112 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин напомнил о том, почему нельзя забывать о теракте на Каширском шоссе. "Забытое возвращается", - предупреждает он о возможном повторении ужасов Каширки.
В пятницу, 13 сентября, исполняется ровно 20 лет с теракта в многоэтажном доме на Каширском шоссе. Почему важно никогда не забывать об этом событии, рассказал экономист и политолог Михаил Делягин.
Он отмечает, что 20 лет - это большой срок. За это время выросло целое поколение граждан России, которые не помнят происходившего в стране террора. Они никогда не перешагивали через трупы в подъезде. Они не представляют себе, как это - в любую минуту знать, что его любимую, его дочь, его мать в любой момент могут затащить - да хоть в центре Москвы - в "девятку" с тонированными стёклами. Навсегда.
Всё это благодаря тому, что прежнее поколение оградило их от всего этого ужаса. И сейчас представители этого поколения не хотят говорить о тех временах, как до этого их старшие не хотели говорить о войне.
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