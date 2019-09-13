Новое поколение России обрекают на повторение ужасов Каширки - Делягин

В пятницу, 13 сентября, исполняется ровно 20 лет с теракта в многоэтажном доме на Каширском шоссе. Почему важно никогда не забывать об этом событии, рассказал экономист и политолог Михаил Делягин.

Он отмечает, что 20 лет - это большой срок. За это время выросло целое поколение граждан России, которые не помнят происходившего в стране террора. Они никогда не перешагивали через трупы в подъезде. Они не представляют себе, как это - в любую минуту знать, что его любимую, его дочь, его мать в любой момент могут затащить - да хоть в центре Москвы - в "девятку" с тонированными стёклами. Навсегда.

Всё это благодаря тому, что прежнее поколение оградило их от всего этого ужаса. И сейчас представители этого поколения не хотят говорить о тех временах, как до этого их старшие не хотели говорить о войне.