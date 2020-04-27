Новое обращение Путина к нации: Песков сделал предложение журналистам

Ждать ли нового обращения президента России Владимира Путина к нации по вопросу самоизоляции уже 28 апреля? Будет ли продлеваться всероссийский карантин и дальше?

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил журналистам подождать.

"Давайте дождёмся", - сказал представитель Кремля, напомнив, что на этой неделе запланировано много мероприятий.

Напомним, в начале апреля глава государства объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.

Мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы

Путин при этом не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения". Но этот вариант зависит от эпидемиологической обстановки с коронавирусом в стране.

Песков же отметил в беседе с журналистами, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. И вряд ли можно давать какие-то прогнозы на среднюю и дальнюю перспективу. По мнению представителя Кремля, называть на данный момент какие-либо сроки - это тыкать пальцем в небо.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания с эпидемиологами и вирусологами сообщил, что в ближайшее время нужно будет доложить главе государства "о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации".