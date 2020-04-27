|
Новое обращение Путина к нации: Песков сделал предложение журналистам
27 апреля 2020, 20:10 • 102 • Политика
Будет ли 28 апреля новое обращение президента Владимира Путина к нации в связи с режимом самоизоляции? Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделал предложение журналистам: "Давайте дождемся".
Ждать ли нового обращения президента России Владимира Путина к нации по вопросу самоизоляции уже 28 апреля? Будет ли продлеваться всероссийский карантин и дальше?
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил журналистам подождать.
"Давайте дождёмся", - сказал представитель Кремля, напомнив, что на этой неделе запланировано много мероприятий.
Напомним, в начале апреля глава государства объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
Путин при этом не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения". Но этот вариант зависит от эпидемиологической обстановки с коронавирусом в стране.
Песков же отметил в беседе с журналистами, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. И вряд ли можно давать какие-то прогнозы на среднюю и дальнюю перспективу. По мнению представителя Кремля, называть на данный момент какие-либо сроки - это тыкать пальцем в небо.
Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания с эпидемиологами и вирусологами сообщил, что в ближайшее время нужно будет доложить главе государства "о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации".
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2020, 05:10
|
21 апреля 2020, 09:10
|
20 апреля 2020, 22:10
|
21 апреля 2020, 00:10
|
21 апреля 2020, 16:10
|
25 апреля 2020, 18:10
|
26 апреля 2020, 21:10