Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / Политика

Новое обращение Путина к нации: Песков сделал предложение журналистам

27 апреля 2020, 20:10  •  102 • Политика
Будет ли 28 апреля новое обращение президента Владимира Путина к нации в связи с режимом самоизоляции? Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделал предложение журналистам: "Давайте дождемся".
Ждать ли нового обращения президента России Владимира Путина к нации по вопросу самоизоляции уже 28 апреля? Будет ли продлеваться всероссийский карантин и дальше?
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил журналистам подождать.
"Давайте дождёмся", - сказал представитель Кремля, напомнив, что на этой неделе запланировано много мероприятий.
Напомним, в начале апреля глава государства объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
Мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы
Путин при этом не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения". Но этот вариант зависит от эпидемиологической обстановки с коронавирусом в стране.
Песков же отметил в беседе с журналистами, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. И вряд ли можно давать какие-то прогнозы на среднюю и дальнюю перспективу. По мнению представителя Кремля, называть на данный момент какие-либо сроки - это тыкать пальцем в небо.
Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания с эпидемиологами и вирусологами сообщил, что в ближайшее время нужно будет доложить главе государства "о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
27 апреля 2020, 02:10
"С утра общался с сотрудниками посольства": Депутат Госдумы прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына
27 апреля 2020, 14:10
Трубоукладчик "Академик Черский" спасается от санкций США против "Северного потока - 2"
27 апреля 2020, 18:10
Путин оборвал министра на полуслове
27 апреля 2020, 10:10
"Полный саботаж": Киев отказался выполнять договорённости по Донбассу - Лавров
27 апреля 2020, 03:10
Ставки сделаны: Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.