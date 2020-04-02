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Новое обращение Путина к нации: О чём ещё президент скажет народу?

02 апреля 2020, 17:35  •  37 • Политика
Президент Владимир Путин после 16:00 снова обратится к нации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин после 16:00 снова выступит с обращением к нации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во время предыдущего обращения Владимир Путин рассказал о новых мерах борьбы против распространения коронавируса в нашей стране. В том числе внёс несколько важных для социально-экономической сферы предложений. О чём ещё скажет президент народу? Узнаем из нового обращения. Не исключено, что это связано с пролонгацией режима изоляции в стране.
Песков же, отвечая на вопрос о возможном продлении в России режима изоляции, отметил, что пока "по состоянию на эту минуту никаких решений не принималось". И заверил, что глава государства работает над текстом обращения, призвав дождаться, что скажет Путин.
Ранее Путин обращался к стране 25 марта. Царьград уже публиковал заявления президента России, связанные с распространением коронавируса. В том числе Путин говорил о мерах экономической поддержки и самоизоляции. Чуть ниже обращение доступно в видеоформате.
О чём президент России будет говорить теперь? Ждать осталось совсем недолго. Однако отметим, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова высказывались за продление периода самоизоляции в России. В Кремле решений по этому поводу, по словам Пескова, ещё не принимали.
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