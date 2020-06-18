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Новое обращение Путина к народу: Что скажет президент перед голосованием по Конституции
18 июня 2020, 12:00 • 17 • Политика
Сразу два источника сообщили о том, что президент России Владимир Путин намерен сделать новое обращение к народу перед голосованием по поправкам в Конституцию. В том числе собеседники уточнили, что скажет президент соотечественникам.
С новым обращением к народу намерен выступить президент России Владимир Путин. Причём сделать это перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Оно, напомним, состоится 1 июля.
Информацию о новом обращении сообщили сразу два информированных источника "Интерфакса", в том числе указав вероятные даты обращения, а также то, что скажет глава государства соотечественникам.
В частности, собеседники агентства отметили, что Путин планирует "ещё раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ".
Напомним, поправки вступят в силу только в том случае, если получат одобрение большинства жителей России во время голосования. Голосовать за них планируется единым "пакетом". Ответить предстоит "да" или "нет" только на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
Как уточняется, обращение главы государства запланировано на "один из дней после парада Победы". Тот, напомним, пройдёт 24 июня. В качестве вероятных дат указываются те, что прямо предшествуют голосованию: это 29 июня - понедельник, либо 30 июня - вторник.
"Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня", - сообщают источники агентства.
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