Новое обращение Путина к народу: Что скажет президент перед голосованием по Конституции

С новым обращением к народу намерен выступить президент России Владимир Путин. Причём сделать это перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Оно, напомним, состоится 1 июля.

Информацию о новом обращении сообщили сразу два информированных источника "Интерфакса", в том числе указав вероятные даты обращения, а также то, что скажет глава государства соотечественникам.

В частности, собеседники агентства отметили, что Путин планирует "ещё раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ".

Напомним, поправки вступят в силу только в том случае, если получат одобрение большинства жителей России во время голосования. Голосовать за них планируется единым "пакетом". Ответить предстоит "да" или "нет" только на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Как уточняется, обращение главы государства запланировано на "один из дней после парада Победы". Тот, напомним, пройдёт 24 июня. В качестве вероятных дат указываются те, что прямо предшествуют голосованию: это 29 июня - понедельник, либо 30 июня - вторник.

"Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня", - сообщают источники агентства.