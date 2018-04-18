Новое обострение в Донбассе стало главной темой контактной группы

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МИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Вопросы безопасности оказались в центре внимания состоявшегося в среду заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Несмотря на объявленное сторонами с 30 марта "пасхальное перемирие", обстановка на линии соприкосновения вновь обострилась, и это вынуждены были признать участники минской встречи.

"На последнем заседании контактной группы при участии представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была подтверждена приверженность прекращению огня после Пасхальных праздников, однако в последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильна, включая печальные инциденты с гражданскими жертвами. Среди них вчерашний обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, а также гибель семьи при наезде на взрывное устройства", - констатировал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Представитель РФ Борис Грызлов в свою очередь обратил внимание на обстрел Луганска украинскими военными во время подготовки к параду в честь празднования Дня Победы, который он назвал "вопиющим случаем нарушения перемирия". "Действия Украины явно спланированы и носят демонстративный античеловечный характер", - подчеркнул полпред РФ.

Грызлов отметил, что российская делегация поставила вопрос о том, чтобы на каждом заседании контактной группы стороны конфликта информировали о случаях обстрелов и принятых к нарушителям дисциплинарных мерах. При этом базовым условием неприменения оружия и безопасности, по его словам, является отвод сил от линии соприкосновения на всей ее протяженности, начиная с согласованных участков.

"К сожалению, после разведения сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское прогресса в этом процессе практически нет. С тех пор, несмотря на выполнение всех условий для разведения, на протяжении полутора лет ВСУ раз за разом срывают разведение сил в районе Станицы Луганской", - сказал Грызлов.

Он также информировал, что российская делегация обратила внимание представителей ОБСЕ на необходимость фиксировать все случаи нахождения запрещенных минскими соглашениями вооружений вблизи линии соприкосновения, особенно в жилом секторе. "Это важнейшее условие безопасности граждан. Вместе с тем вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования, предоставления Донбассу особого статуса по "формуле Штайнмайера", - заключил полпред.

Как сообщил Грызлов, контактная группа предприняла ряд шагов для завершения процесса обмена пленными по принципу "всех на всех". "Мы полагаем, что нет никаких оснований для затягивания этого процесса, и в очередной раз обратились к украинской стороне выполнить взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства и провести амнистию участников противостояния в Донбассе с обеих сторон", - сообщил он. При этом Грызлов подчеркнул, что опыт разрешения внутренних конфликтов во многих странах показывает, что амнистия является одним из основных элементов снижения накала гражданских противостояний, важнейшим условием политического урегулирования.

Вместе с тем, как заявила представитель ЛНР Ольга Кобцева, пока Киев не желает вести конструктивный диалог по обмену пленными. Подготовку к решению вопроса на этот раз затормозила позиция Киева, потребовавшего включить в списки пленных силовиков, задержанных в Донбассе, украинских граждан, осужденных и отбывающих наказание в РФ. "Заявление [Геращенко] о том, что Украине "принципиально освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля", иначе как саботажем и попыткой очередного срыва переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами не назовешь", - считает Кобцева. "Хотя Геращенко наверняка известно, что вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев никак не подпадает под действие минских соглашений", - подчеркнула она.

Кроме того, добавила Кобцева, "украинская сторона по-прежнему блокирует вопрос поиска без вести пропавших несмотря на то, что еще в 2016 году дорожную карту по этому вопросу предложил Международный Комитет Красного Креста".

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко также констатировала, что "в вопросе освобождения заложников прогресса пока нет". Она подтвердила, что украинская сторона не согласна с тем списком, который ей представили представители Донецка и Луганска. В то же время Геращенко заверила, что "работа для поиска компромисса и сближения позиции" будет продолжена.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов минских соглашений. Последний и самый крупный обмен пленными в Донбассе состоялся 27 декабря прошлого года. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, а те освободили 73. Представители сторон тогда подчеркнули, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году этот процесс был продолжен.

Участники экономической подгруппы продолжили переговоры по восстановлению работы мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина") на территории ДНР. Этот вопрос стоит на повестке группы уже несколько месяцев после того, как в январе в результате обстрелов там пропал сигнал украинского оператора.

Как отмечал ранее Денис Пушилин, Киев пытается политизировать проблему, находя "каждый раз новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск мобильной связи". В частности, на прошлом заседании Украина, кроме гарантий безопасности от республик для ремонтных бригад, потребовала гарантий и от Российской Федерации.

На этот раз, как сообщила пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина, в Минске было "достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению связи". "Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны. Донецкая народная республика предоставила все необходимые гарантии, запрашиваемые украинской стороной, выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей", - подчеркнула она.

Менее конструктивным оказалось обсуждение вопроса с выплатой пенсий жителям Донбасса. По словам Виктории Талакиной, представители Киева отказались от предложения Международного Комитет Красного Креста (МККК) оказать содействие в этой проблеме.

"Последней инициативой переговорщиков ДНР и ЛНР стало предложение привлечь к выплатам пенсий международные организации. Откликнувшийся МККК предложил взять за основу выплаты пенсий маломобильным пенсионерам. Что касается реакции украинской стороны, то она оказалась совершенно предсказуемой - Украина считает невозможным делегирование полномочий по выплате пенсий какой-либо другой стороне", - сообщила Талакина.

Накануне представители МККК сообщили, что в рамках своего гуманитарного мандата готовы выступать посредником в вопросе выплаты украинских пенсий жителям Донбасса на неподконтрольных Киеву территориях.

Как сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, безрезультатным осталось и обсуждение вопроса восстановления моста у Станицы Луганской. По ее словам, представители Украины ищут различные предлоги, чтобы не решать эту проблему. "В ходе переговорного процесса представителями Киева озвучиваются разные аргументы, что не позволяет начать ремонтные работы, - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. - При том, что проект по восстановлению разрушенного пролета моста разработан международными экспертами в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями".

По словам Кобцевой, "по-прежнему остается неясной позиция Киева и в вопросе синхронного открытия контрольных пунктов въезда - выезда через линию соприкосновения у городов Счастье и Золотое". "Между тем открытие у Счастья транспортного и пешеходного перехода позволило бы улучшить логистику, прежде всего в части доставки гуманитарных грузов международными миссиями на территорию республики", - подчеркнула она.

Сам Мартин Сайдик с сожалением констатировал, что в этом вопросе "очень мало, что сделано". Он сообщил, что недавно лично побывал в регионе. "На прошлой неделе я посетил в Донецкую и Луганскую области, - рассказал он. - Я пересек линию соприкосновения в пункте пропуска Станица Луганская и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью".

"Первый раз я там был в конце 2015 года, - продолжил он. - Печально, что с тех пор там ничего не изменилось. Конечно, есть планы. У МККК есть очень хороший проект, но необходимо содействие и согласие всех сторон".

В настоящее время единственным официально действующим пунктом пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР является пункт "Станично-Луганский", однако движение транспорта через него невозможно из-за подрыва в 2015 году украинскими силовиками автомобильного моста. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

В политической подгруппе ключевым вопросом обсуждения остается согласование вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако из заседания в заседание представители Киева отказываются от обсуждения этого вопроса, ссылаясь на отсутствие прямого поручения участников нормандского формата, а также на отсутствие мандата от президента Украины Петра Порошенко.

Не принесла позитива и сегодняшняя встреча. Как сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, "в ходе заседания был только затронут вопрос особого статуса, обсуждать который украинская сторона наотрез отказалась". По его словам, представитель Киева, в частности, выразил сомнения в том, что полпред Украины Леонид Кучма в свое время вообще голосовал за такую повестку. Более того он поставил под вопрос достоверность данных ОБСЕ об итогах того голосования.

"Налицо очередная попытка манипуляции, попытка бросить тень на компетентность и подорвать доверие к международной организации, которая выступает посредником в минском процессе. Представители Киева доходят до абсурдных суждений, чтобы оправдать свое стремление заблокировать обсуждение политических вопросов, особенно вопрос особого статуса [Донбасса], - сказал Мирошник. - Неконструктивный подход Киева к переговорам загоняет обсуждение политических вопросов в глухой тупик, но это не заставит нас отказаться от защиты собственных интересов в минском процессе".

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