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Новое о налоге для богатых: Олигархи "рулят" деньгами Минфина, пока чиновники молчат

18 июня 2020, 22:00  •  90 • Политика
На примечательные детали публичного обсуждения так называемого налога для богатых обратил внимание Юрий Пронько. Прогрессивная налоговая шкала обсуждалась как возможность заставить делиться богатых. Но спустя день очередных обсуждений всё скатилось к теме среднего класса... А если сложить два и два, то становится совершенно ясно: олигархи "рулят" деньгами Минфина, пока чиновники молчат.
Правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных граждан. Как заявляют источники, знакомые с обсуждением, повышение налога может коснуться тех, кто зарабатывает 2-3 млн в год. Поговорить с собеседниками, знающими об инициативе, удалось Forbes. Чуть позже в пресс-службе правительства заявили, что подобные обсуждения не ведутся. А в средствах массовой информации и части экспертного сообщества началась откровенная манипуляция общественным мнением, на что обратил внимание ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько.
Главный тезис манипуляторов гласил, будто новый повышенный НДФЛ ударит по "среднему классу". Подобное объявлялось опять же со ссылкой на источники в правительстве и близкие к ним СМИ.
"Это ложь! Специально уводится дискуссия с темы социальной справедливости, когда богатые должны платить больше бедных, однако их благодаря медиа убрали из-под удара и начали истерику по поводу "среднего класса", который составляет 4% населения страны. Более того, вброшена сумма в 2 тысячи евро. Откуда она взялась? Мы теперь живем в зоне евро? Те, кто вбросил эту информацию, манипулируют сознанием людей. Они же не сообщают о том, что покупательная способность у евро в России, Германии или Испании разная. Не сообщают они и том, что данное повышение НДФЛ (от суммы более 2-3 млн рублей в год; ключевое слово "БОЛЕЕ"!) коснется только 4% населения страны", - подчеркнул Юрий Пронько.
Какие именно источники в правительстве могли передать медиа неактуальные сведения? В целом ответ напрашивается сам собой. Подобной проблематикой занимаются в Минфине, однако ведомство сейчас сохраняет молчание. В то же время заказчики отстаивают интересы олигархов, а не простого народа.
"В России остро стоит вопрос социальной справедливости, но, по всей видимости, чиновники и толстосумы с придворными СМИ готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей, - подчёркивает Юрий Пронько, добавляя постскриптум: - Посмотрите внимательно на нижеприведённые данные. Я привык к конкретным цифрам и фактам, а не к манипуляциям. Ключевая проблема богатой России - это нищее население. Реально располагаемые доходы падали пять лет подряд. В 2020-м уже произошёл самый настоящий обвал. Очевидно, что "слуги народа" не справляются со своей ключевой задачей. И, на мой взгляд, особо не заморачивается по этому поводу".

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