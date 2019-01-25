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Новое месторождение нефти нашли на границе с Венесуэлой

25 января 2019, 06:39  •  77 • В мире
Колумбийская компания Ecopetrol нашла новое месторождение нефти в приграничной с Венесуэлой территории.
Нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нашла месторождение легкой нефти в департаменте Араука, который расположен на границе с Венесуэлой.
В скважине Cosecha C-01 на лицензионной территории Cosecha, которую Ecopetrol разрабатывает совместно с Occidental de Colombia, были найдены углеводороды.
Месторождение находится рядом с трубопроводом Каньо Лимон, что удешевит разработку, заявил президент Ecopetrol Фелипе Байон.
Данные геологоразведки, подтверждают большой потенциал региона, что на практике означает, что нефть могут найти как и колумбийской, так и в венесуэльской части.
Информация предоставлена "РИА-Новости".

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