Новое месторождение нефти нашли на границе с Венесуэлой

Колумбийская компания Ecopetrol нашла новое месторождение нефти в приграничной с Венесуэлой территории.

Нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нашла месторождение легкой нефти в департаменте Араука, который расположен на границе с Венесуэлой.

В скважине Cosecha C-01 на лицензионной территории Cosecha, которую Ecopetrol разрабатывает совместно с Occidental de Colombia, были найдены углеводороды.

Месторождение находится рядом с трубопроводом Каньо Лимон, что удешевит разработку, заявил президент Ecopetrol Фелипе Байон.

Данные геологоразведки, подтверждают большой потенциал региона, что на практике означает, что нефть могут найти как и колумбийской, так и в венесуэльской части.

Информация предоставлена "РИА-Новости".