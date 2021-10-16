Новое массовое отравление суррогатом: В Екатеринбурге скончались 16 человек

В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом. Суррогатный спирт продавал на разлив местный предприниматель. Мужчина задержан.

В Екатеринбурге 16 человек стали жертвами отравления суррогатным спиртом, в котором содержался метанол. Подробности рассказал координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Он сообщил, что спирт с содержанием метанола разливали на одном из рынков города. Предпринимателя, организовавшего незаконную торговлю, уже задержали. К сожалению, погибших из-за него людей уже не вернуть.

В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на разлив,

- цитирует ТАСС слова Дмитрия Чукреева.

Напомним, что ранее на этой неделе в Оренбургской области из-за отравления суррогатным спиртом погибли 35 человек. Ещё порядка 64 человек пострадали от отравления.