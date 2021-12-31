Новое испытание для американской дипломатии? От разговора Путина с Байденом ждут продолжения

Президенты России и США провели телефонный разговор. По сообщению белого дома, общение лидеров продлилось порядка 50 минут.

Владимир Путин и Джо Байден пообщались вновь - уже второй раз за последний месяц. Общение проходило по телефону. В Белом доме и Кремле подтвердили, что беседа началась в условленное время. В США опубликовали фото, как Байден по закрытой связи из дома в Дэлавере, где он проводит выходные, общается с Путиным.

Встреча закрыта для прессы, деталей о том, что обсуждали лидеры, нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков ограничился лишь парой фраз о прошедших телефонных переговорах. Он сообщил о начале беседы и её завершении. В США пообещали по итогам разговора опубликовать письменное заявление.

Напомним, что инициатором беседы выступил президент России Владимир Путин. Как ранее сообщал журналистам Песков, целью общения является продолжение обсуждения вопросов, которые были на повестке дня предыдущего разговора политиков. Кроме того, как известно, в начале января состоится ряд важных встреч.

В частности, в Женеве 10 января пройдёт раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности, а через два дня, 12 января, запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а затем, 13 января, пройдут переговоры представителей России и ОБСЕ.

В США на нынешний телефонный разговор глав США и России не преминули добавить традиционного пропагандистского запала. По версии USA Today, этот разговор, который продлился порядка 50 минут, является новым тестом для американской дипломатии.

Кроме того, издание повторяет привычную мантру о некоем "вторжении" со стороны России на Украину. Хотя в Киеве уже заявили: всё спокойно, "вторжения" не ожидается. Хотя украинские СМИ не прошли мимо такого события, как разговор Путина с Байденом. Переговоры обсудили в прямом эфире. Так, бывший посол Украины в США Валерий Чалый усомнился, что политики однозначно обсуждали в беседе украинский вопрос.

Однако в Киеве всё же ждут продолжения после разговора лидеров России и США. В частности, в Незалежной надеются на звонок от американских партнёров. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что логичным шагом после переговоров Байдена с Путиным станет разговор Байдена с Зеленским.

Он добавил: в Госдепе США обещали Киеву, что в ходе переговоров Байдена с Путиным об Украине без Украины не будет ни слова, ни решения. Украинские власти не без основания боятся, что судьбу их страны решат без их участия.