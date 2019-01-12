Новое имя для веры: зачем Киев собирается провести религиоведческую экспертизу устава УПЦ МП

Министерство культуры Украины намерено провести религиоведческую экспертизу Украинской православной церкви, чтобы доказать её связь с РПЦ. Проверка должна завершиться до конца января, а на основании её результатов Киев, вероятно, потребует от УПЦ сменить название, указав «российскую» принадлежность. По мнению экспертов, украинские власти стремятся всеми способами маргинализировать каноническую церковь перед президентскими выборами в марте 2019 года. По мнению аналитиков, УПЦ стала ядром, вокруг которого объединяются люди, недовольные антироссийской политикой нынешних властей.

Правительство Украины намерено провести проверку устава канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идёт о религиоведческой экспертизе, которую планирует провести профильное ведомство украинского Министерства культуры до конца текущего месяца.

«Министерство культуры Украины до конца января проведет экспертизу уставов Украинской православной церкви Московского патриархата», — сообщил накануне украинский телеканал «Прямой».

По итогам проверки ведомство вынесет вердикт относительно того, регулируется ли деятельность УПЦ другим государством. Если ответ будет утвердительным, то религиозный институт обяжут отобразить эту информацию в своём названии. Решение о проведении экспертизы было принято на заседании правительства 10 января.

Напомним, в конце декабря на Украине вступили в силу нормы о переименовании религиозных организаций. За соответствующие поправки в закон «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовало большинство депутатов Рады. «Нововведения затрагивают религиозные организации, имеющие структурный центр на территории страны-агрессора, оккупировавшей территории Украины или совершившей против неё военную атаку», — говорится на сайте президента Украины.

Хотя напрямую УПЦ МП не упоминается в принятом законе, сомнений в том, что новая норма затронет именно эту религиозную организацию, нет. В УПЦ МП уже заявили, что будут обжаловать эти поправки в Конституционном суде.

Источник RT в Министерстве культуры Украины сообщил, что в уставе церкви Московского патриархата прописано их отношение к Русской православной церкви, поэтому проблем с исполнением решения о проведении религиоведческой экспертизы не возникнет.

«Его исполнение контролируется на самом высоком уровне, все документы будут изучены, выводы будут даны до конца января», — отметил представитель министерства.

Ограниченная независимость

История церковного раскола на Украине насчитывает не одно десятилетие. Политическая турбулентность в начале 1990-х спровоцировала волнения в украинской православной общине, тогда же в регионе активизировалось униаты. Решение РПЦ расширить автономию Украинского экзархата не помогло сгладить раскольнические настроения. Характерно, что и тогда активное участие в этих процессах принимало политическое руководство страны — инициатива по созданию независимой поместной Украинской православной церкви исходила от первого президента постсоветской Украины Леонида Кравчука.

Эту идею тогда поддержал и митрополит Филарет (Михаил Денисенко), лишённый своего сана в 1992 году и отлучённый от церкви Русской православной церковью в 1997 году.

Патриарх Филарет, бывший предстоятель неканонической церковной структуры Украины

РИА Новости

Отметим, что до 1990 года на Украине не было автономной Украинской православной церкви, структурное подразделение РПЦ имело статус экзархата — экзарх является наместником патриарха. К 1991 году Филарет стал активным сторонником идеи полной автокефалии украинской церкви и возглавил раскол. В 1992 году состоялся учредительный собор Украинской церкви Киевского патриархата, участники которого отрицали законность перехода Киевской митрополии Константинопольского патриархата в юрисдикцию Московского патриархата, состоявшийся в конце XVII века. Русская православная церковь не признала эти действия, и Филарет был лишён сана решением Архиерейского собора, отлучён от церкви и предан анафеме. Возглавляемая им УПЦ КП не была признана ни одной из канонических православных церквей.

События 2014 года спровоцировали новую волну религиозной вражды на Украине. Приходы УПЦ МП стали подвергаться регулярным атакам со стороны радикалов, которые осуществляли силовые захваты храмов, а в Киеве вновь подняли вопрос о признании УПЦ КП и предоставлении ей автокефалии. Напомним, автокефальная церковь не зависит от других поместных церквей и не является их частью, а её предстоятель не нуждается в рукоположении патриарха другой канонической церкви.

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, Филарет подал прошение об апелляции, и 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата Константинополя восстановил его в церковном общении.

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор двух неканонических церквей Украины — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Отметим, что последняя возникла ещё в начале XX века в рамках сепаратистских движений в южных регионах России.

На соборе председательствовали представители Константинопольского патриархата при активном участии политического руководства Украины. На мероприятии присутствовал и президент Пётр Порошенко. Собор постановил создать новую религиозную организацию — автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).

9 января 2019 года Священный синод Константинопольского патриархата подписал томос — указ, предоставляющий независимость учреждённой ПЦУ. Правда, эксперты сомневаются в том, что в этом случае можно говорить о полноценной автокефалии: по сути, раскольники не получили независимый статус, а стали подчиняться Константинопольскому патриархату.

«Церковь страны-агрессора»

Похвалиться независимостью от государства ПЦУ тоже не может. Хотя формально Украина является светским государством, на практике политическое руководство активно вмешивается в религиозные вопросы. Даже обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви автокефалии было сделано от лица главы государства Петра Порошенко и поддержано украинским парламентом. Ранее правозащитники попытались оспорить действия властей — соответствующий иск в Окружной административный суд Киева подала «Неправительственная организация верховенства права». Истцы потребовали, чтобы суд разобрался в правомочности действий Петра Порошенко.

Первое заседание должно было состояться 5 декабря, но было отложено, во-первых, из-за неявки представителя главы государства — об этом сообщил в своём Facebook адвокат Максим Могильницкий, представляющий истца. Во-вторых, судебный сбор, оплаченный истцом, по неизвестным причинам не был зачислен на счёт получателя. Адвокат не исключает, что этот сбой был устроен специально, чтобы затянуть рассмотрение дела. Впоследствии отправленный ранее платёж всё-таки оказался зачисленным, но слишком поздно — рассмотрение дела было перенесено уже на 2019 год.

«Вот так принципиальность судьи пусть самую малость, но обогатила наше любимое государство. Жаль только, что принципиальность эта как-то через раз включается. Вот ответчик желает рассмотрение дела затянуть, и судья всячески ему в этом помогает», — написал Могильницкий.

Впрочем, в Киеве даже не пытаются скрывать, что активно поддерживают религиозный раскол, руководствуясь исключительно политическими соображениями. В декабре 2018 года во время пресс-конференции в Киеве украинский лидер заявил, что с первых дней своего президентства считал тему украинской автокефалии не только церковным вопросом, но и вопросом «национальной безопасности и построения государства».

По мнению Порошенко, политическая независимость страны напрямую связана с наличием независимой церкви. А выступая 6 января в Стамбуле, он назвал получение томоса «ещё одним актом провозглашения независимости Украины».

Такие заявления звучат странно, учитывая, что религиозная юрисдикция, например, Католической церкви распространяется на большое количество суверенных государств, отмечают эксперты. Власти стран с преимущественно католическим населением не рассматривают Ватикан в качестве некой «угрозы» национальной независимости, а церковь существует отдельно от органов государственной власти. Вызывает недоумение и требование изменить название, учитывая, что в действующем именовании УПЦ МП и так говорится о принадлежности к Московскому патриархату.

«Видимо, власти Украины хотят полностью поменять название. Чего именно они хотят, пока не ясно, может, это будет звучать как «Русская церковь на Украине», или «Церковь страны-агрессора», или как-то ещё», — предположил в интервью RT доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Слияние религиозных и политических институтов на Украине уже достигло недопустимого для любого современного государства уровня, подчёркивают эксперты.

Это слияние проходит на фоне активной травли «неугодных» верующих, причём атаке со стороны раскольников подвергается канонически признанная церковь.

«Власти начинают репрессии в отношении УПЦ МП — всё это является вопиющим нарушением демократических принципов. Сегодня даже в самых отсталых странах не практикуется преследование по религиозному признаку, — отметил в интервью RT политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — Конечно, это не только попытки переименовать церковь, объявить её, по сути, «иностранным агентом». Атака идёт по всем направлениями: это и аресты священников, и попытки обвинить Киево-Печерскую лавру в пропаже культурных ценностей, и многое другое, включая вооружённые провокации».

Здание Министерства культуры Украины в Киеве

РИА Новости

Украинская православная церковь Московского патриархата, скорее всего, будет опротестовывать решение о насильственном переименовании не только в украинских, но и в международных судах, заявил в беседе с RT депутат Радикальной партии, пожелавший остаться неназванным.

«Вмешиваться в дела церкви запрещено Конституцией страны. Весь мир ещё раз сможет убедиться, что на Украине при желании можно сделать всё. Ещё больший скандал может разгореться, если УПЦ МП обратится с жалобой в международные инстанции. Боюсь, что оправдываться за такие действия придётся даже Вселенскому патриархату. Методы, которыми Украина создаёт свою церковь, пугают даже лояльных западных партнёров. Но пока они предпочитают молчать», — подчеркнул представитель Радикальной партии.

Между тем Пётр Порошенко заявил, что власти защитят тех священников и прихожан УПЦ МП, которые захотят перейти в ПЦУ.

«Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», — заявил президент Украины.

Украинский суд перенёс рассмотрение дела капитана судна «Норд» Но, по мнению экспертов, сегодня в защите больше всего нуждаются именно те верующие, которые захотят остаться в УПЦ МП.

Вера в самодержавие

Так называемая экспертиза устава УПЦ, затеянная украинскими властями, является не первой инициативой подобного рода. Ранее официальный представитель украинского Министерства культуры Юлия Даценко рассказала журналистам о планах ведомства забрать у Киево-Печерской лавры культурные ценности, не используемые во время религиозных обрядов. Министерство уже составило соответствующую рекомендацию по итогам проверки хранящихся в лавре артефактов.

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Хотя невмешательство государства в религиозную сферу и свобода вероисповедания считается одной из базовых ценностей современной западной цивилизации, западные политики даже не пытаются одёрнуть Киев. Напротив, госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал создание ПЦУ и получение ею томоса от Константинопольского патриархата, назвав это событие «историческим достижением» Украины.

«По этому случаю Соединённые Штаты вновь выражают свою решительную поддержку суверенной и независимой Украине», — говорится в заявлении Помпео.

Как отметил Роман Силантьев, устраивая религиозные гонения, власти Украины прямо нарушают такие базовые права человека, как свобода вероисповедания, но этот факт ничуть не тревожит их западных партнёров.

«Но западные страны никогда не одёргивают своих союзников, ни о какой объективности в этом случае говорить не приходится, правда, многие начинают понимать это только сейчас», — отметил эксперт.

По мнению Силантьева, правящий на Украине режим видит в УПЦ МП угрозу, каноническая церковь сейчас стала тем ядром, вокруг которого собираются люди, не разделяющие антироссийскую истерию, насаждаемую властями.

«Так сложилось, что сторонников курса Порошенко среди них меньшинство, фактически УПЦ МП аккумулирует вокруг себя оппозиционные настроения. Поэтому её пытаются маргинализировать, оттеснить», — пояснил эксперт.

По мнению Владимира Шаповалова, борьба киевского режима с канонической церковью неслучайно вошла в новую фазу незадолго до президентских выборов.

«Предвыборный слоган Петра Порошенко — «Армия, мова, вера», и по двум первым пунктам он не добился пока особых успехов. Поэтому именно церковные вопросы ставятся во главе угла — создание ПЦУ станет ключевым аргументом Порошенко перед выборами. На фоне многочисленных провалов в экономике и растущего социального недовольства у украинского президента остаётся лишь один аргумент: «зато создал украинскую церковь», — подытожил эксперт.