Новое дело: украинские солдаты обстреляли школу

Следственный комитет России сообщает свежие боевые сводки с Донбасса: 13 августа 2019 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели обстрелы из огнестрельного оружия школы №4, расположенной в населенном пункте "Золотое-5" в поселке Михайловка самопровозглашенной Луганской народной республики. Также было обстреляно одно из домовладений по улице Корчагина в указанном населенном пункте.

Но это еще не все. На следующий день украинские военнослужащие обстреляли из огнестрельного оружия жилой дом, расположенный на улице Артиллеристов в поселке Шахты им. Гагарина в городе Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики. А в ночь с 14 на 15 августа украинские силовики в результате прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения уничтожили жилой дом по улице Полетаева в поселке Зайцево города Горловки.

- Во всех указанных случаях были причинены различные повреждения объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями. Своими действиями украинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и Дополнительного протокола II к ней, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

Сейчас следователи СК России принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах гражданских объектов.