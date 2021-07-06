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Новое дело Никиты Белых обернулось анекдотом из трёх слов
06 июля 2021, 15:55 • 146 • Политика
Общественный деятель Илья Ремесло выложил скриншот переписки Белых с Навальным и задался несколькими вопросами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осуждённого за взятку экс-главы Кировской области Никиты Белых.
Общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло в своём телеграм-канале отметил, что Навальный так и не рассказал, каким образом Белых задолжал тому $152 000. Он выложил скриншот переписки Белых с "главным оппозиционером", подлинность которой была ранее признана. В разговоре речь шла не только о долге, но и некоем спиртоводочном заводе.
"Где завод? Сп…ли!" - написал Ремесло. В диалоге действительно так и говорилось.
"И что за спиртоводочный завод сп..л Навальный? Мне очень интересно. Может, Белых наконец расскажет следствию, что имелось в виду?" - заключил юрист.
Никита Белых, по версии следствия, в 2015 году, будучи губернатором Кировской области, совершил крупную сделку в личных интересах. Речь идёт о заключении договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из региональных компаний на сумму 320 млн рублей. Но деньги назад не были возвращены до взыскания после судебного заседания.
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