Новое дело Ходорковского: Всё, чем владеет олигарх, получено преступным путём - ГП

Генпрокуратура России уже несколько лет ведет новое расследование в отношении беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. По данным следствия, бизнесмен получил контроль над государственной нефтяной компанией "ЮКОС", дав взятку её руководителям.

Сообщается, что сумма взятки составила 250 миллионов долларов. Деньги получили первый вице-президент "ЮКОСа" Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа", - рассказал НТВ советник генпрокурора Салават Каримов.

Деньги были переведены на офшорные счета топ-менеджеров компании. За это они пролоббировали в правительстве идею "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Этим самым инвестором и стал Михаил Ходорковский.

Согласно данным расследования, почти всё, чем владеет беглый олигарх - получено преступным путём.

Напомним, что это уже третье расследование в отношении бывшего владельца "ЮКОСА". Первое дело открыто ещё в 2003 году. Олигарха обвинили в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других экономических преступлениях. В 2006 году было открыто второе дело. На этот раз Ходорковского обвинили в хищении нефти. Также беглый олигарх подозревается в организации заказного убийства мэра Нефтеюганска.