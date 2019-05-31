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Новое дело Ходорковского: Всё, чем владеет олигарх, получено преступным путём - ГП
31 мая 2019, 16:39 • 19 • Политика
В генпрокуратуре России рассказали о третьем деле против олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. Его обвиняют в незаконном захвате контроля на "ЮКОСом". По данным следствия, почти всё, чем владеет беглый олигарх - получено преступным путём.
Генпрокуратура России уже несколько лет ведет новое расследование в отношении беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. По данным следствия, бизнесмен получил контроль над государственной нефтяной компанией "ЮКОС", дав взятку её руководителям.
Сообщается, что сумма взятки составила 250 миллионов долларов. Деньги получили первый вице-президент "ЮКОСа" Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Деньги были переведены на офшорные счета топ-менеджеров компании. За это они пролоббировали в правительстве идею "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Этим самым инвестором и стал Михаил Ходорковский.
Согласно данным расследования, почти всё, чем владеет беглый олигарх - получено преступным путём.
Напомним, что это уже третье расследование в отношении бывшего владельца "ЮКОСА". Первое дело открыто ещё в 2003 году. Олигарха обвинили в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других экономических преступлениях. В 2006 году было открыто второе дело. На этот раз Ходорковского обвинили в хищении нефти. Также беглый олигарх подозревается в организации заказного убийства мэра Нефтеюганска.
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