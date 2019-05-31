Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Руслан Бортник: Про войну с Россией Зеленский не мог не сказать сенатору США
Маски сброшены: в США обнародовали план "похорон" России. Вечер с Соло...
Американский командный корабль вошел в Балтийское море для "отражения росси...
"Покончить со всем советским": Госдеп приступил к новой военной мисси...
Главная / Политика

Новое дело Ходорковского: Всё, чем владеет олигарх, получено преступным путём - ГП

31 мая 2019, 16:39  •  19 • Политика
В генпрокуратуре России рассказали о третьем деле против олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. Его обвиняют в незаконном захвате контроля на "ЮКОСом". По данным следствия, почти всё, чем владеет беглый олигарх - получено преступным путём.
Генпрокуратура России уже несколько лет ведет новое расследование в отношении беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. По данным следствия, бизнесмен получил контроль над государственной нефтяной компанией "ЮКОС", дав взятку её руководителям.
Сообщается, что сумма взятки составила 250 миллионов долларов. Деньги получили первый вице-президент "ЮКОСа" Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа", - рассказал НТВ советник генпрокурора Салават Каримов.
Деньги были переведены на офшорные счета топ-менеджеров компании. За это они пролоббировали в правительстве идею "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Этим самым инвестором и стал Михаил Ходорковский.
Согласно данным расследования, почти всё, чем владеет беглый олигарх - получено преступным путём.
Напомним, что это уже третье расследование в отношении бывшего владельца "ЮКОСА". Первое дело открыто ещё в 2003 году. Олигарха обвинили в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других экономических преступлениях. В 2006 году было открыто второе дело. На этот раз Ходорковского обвинили в хищении нефти. Также беглый олигарх подозревается в организации заказного убийства мэра Нефтеюганска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 04:54
Лукашевич: Москва не даст "спустить на тормозах" преступление против дипломата РФ в Косове
31 мая 2019, 03:39
"Или ошибка, или подстава": Депутат Гаврилов о коллеге-коммунистке, признавшейся в нелюбви к России
31 мая 2019, 10:09
Американский командный корабль вошел в Балтийское море для "отражения российской агрессии"
30 мая 2019, 17:54
Протестующие в Шиесе заранее подготовили "орудия" на случай ликвидации своего лагеря
31 мая 2019, 14:39
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
30 мая 2019, 21:09
В Кремле "съехали на мистицизме"? Либералы уровняли почитаемого старца с экстрасенсами Ельцина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
27 мая 2019, 05:24
"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окажется новый Европарламент
31 мая 2019, 06:54
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
28 мая 2019, 00:54
Месть за самолет: Израиль нанес удар по Сирии
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.