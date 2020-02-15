Новое дело: Грачья Арутюнян, отсидевший несколько лет за ДТП с 18 погибшими, обвиняется в вождении без прав

Грачья Арутюнян — виновник ДТП, в котором погибли 18 человек, обвиняется в вождении автомобиля без прав, сообщают армянские СМИ. Мужчина отсидел несколько лет в России за аварию в Новой Москве в 2013 году — он не справился с управлением и врезался на грузовике в автобус. В 2017-м его экстрадировали в Армению, а на следующий год выпустили по амнистии. Однако решение суда о лишении прав осталось в силе. Несмотря на это, правоохранительные органы Армении якобы установили, что он регулярно ездил на своём автомобиле с июня по ноябрь 2019-го. Теперь ему грозит штраф в размере от 1,8 млн до 2,7 млн рублей. При этом его бывший адвокат считает, что, если эта информация верна, Арутюнян мог снова сесть за руль, чтобы содержать семью.

В отношении Грачьи Арутюняна, отсидевшего несколько лет за ДТП в Новой Москве, в котором погибли 18 человек, вновь возбуждено уголовное дело, сообщило армянское издание «Жоховурд». По имеющейся информации, он обвиняется по ч. 1 ст. 243.1 УК Армении («Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортным средством»).

Троицкий городской суд Московской области в 2014 году приговорил Арутюняна к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима и году исправительных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами в течение трёх лет после выхода на свободу.

В 2017 году Арутюняна экстрадировали в Армению, где местный суд официально подтвердил приговор российского суда. В начале ноября 2018 года мужчина был освобождён по амнистии, приуроченной к 2800-летию Еревана и 100-летию провозглашения Первой Республики Армения. Однако решение суда о лишении подсудимого водительских прав осталось в силе, о чём, согласно данным издания «Жоховурд», в декабре 2018-го его официально уведомили власти.

Впрочем, как пишет «Жоховурд», правоохранительные органы установили, что с июня по ноябрь 2019 года Арутюнян регулярно управлял принадлежащим ему автомобилем Mercedes. При этом он 17 раз нарушил ПДД.

Теперь мужчине грозит штраф в размере от 200 до 300 МРОТ, который в Армении с 1 января составляет 68 тыс. драм (около 9 тыс. рублей). То есть его могут обязать выплатить от 1,8 млн до 2,7 млн рублей. В ожидании суда Арутюнян находится под подпиской о невыезде.

Грачья Арутюнян

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Возможно, он сел за руль, чтобы кормить семью»

Напомним, последние несколько месяцев заключения Арутюнян находился на так называемом открытом режиме — он мог покидать исправительное учреждение в дневное время. Тогда в СМИ появились сообщения, что мужчина якобы устроился работать в такси, но сам он эту информацию опроверг.

«Я не работаю таксистом, водительские права мне не вернули. Сейчас ищу какую-то работу, ведь у меня есть семья, её надо кормить. В Россию мне запрещён въезд на пять лет, поэтому возвращаться туда не планирую, буду работать здесь», — рассказал Арутюнян.

Он также в очередной раз просил передать родным погибших в аварии свои искренние и глубокие соболезнования. Стоит отметить, что и в ходе следствия, и во время судебного процесса Арутюнян при первой возможности просил прощения у родных погибших.

Адвокат Рубен Маркарьян, представлявший интересы Арутюняна в российском суде, в беседе с RT заявил, что не поддерживает контакт со своим бывшим подзащитным.

«Он, конечно, очень сильно переживал по поводу аварии, виновником которой он невольно стал, но каких-то мыслей по поводу того, что он больше не сядет из-за этого за руль, у него тогда не было. Я могу предположить, что поскольку он водитель по профессии, это для него самый простой и очевидный способ заработка. Думаю, он сел за руль, чтобы кормить семью», — сообщил Маркарьян.

При этом он отметил, что наличие у Арутюняна 17 штрафов «ни о чём не говорит», поскольку их могли выписать за незначительные нарушения. Юрист напомнил, что после трагедии Арутюнян вёл себя очень достойно.

«Он всегда признавал свою вину в самой аварии, всегда хотел как-то возместить ущерб потерпевшим и не раз просил следователя оформить на кого-то доверенность, чтобы с его счёта могли снять имевшиеся там две тысячи долларов, если кому-то надо», — заявил Маркарьян.

Он напомнил, что Арутюнян приехал в Россию, чтобы заработать денег на памятник своему погибшему сыну.

«И то, что из-за этого погибло ещё так много людей, его особенно удручало», — подчеркнул адвокат.

Трагедия под Подольском

Авария, виновником которой был признан Грачья Арутюнян, произошла 13 июля 2013 года в Новой Москве. Он управлял перегруженным щебнем КамАЗом, у которого при движении по склону отказали тормоза. Многотонный грузовик с прилегающей дороги вылетел на шоссе, где протаранил следовавший по маршруту из Подольска в Курилово автобус ЛиАЗ, в котором находились более 60 пассажиров.

При этом Арутюнян пытался избежать столкновения и вывернул руль, после чего машина накренилась, потеряла сцепление левых колёс с поверхностью и врезалась в автобус, фактически разорвав его пополам. Жертвами столкновения стали 18 человек, ещё около 40 получили различные травмы.

Следствие выяснило, что ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Также было установлено, что трудовой патент Арутюняна был поддельным.

Защита мужчины отмечала, что, несмотря на очевидную вину водителя, следствие не оценило ряд сопутствующих факторов, которые привели к трагедии, в частности на прилегающей дороге не было знака «Крутой спуск», а на пункте загрузки щебня отсутствовали весы.

Кроме того, не было предъявлено никаких обвинений собственнику неисправного грузовика, который не только допустил значительный перегруз машины, но и не следил за её техническим состоянием.

Арутюнян в итоге получил почти максимальный предусмотренный законом срок. Пока он отбывал наказание, памятник на могиле его сына установили родственники.