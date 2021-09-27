Новое дело для Шойгу и Лаврова: Путин распределил обязанности "пятёрки"

Президент Владимир Путин вышел на связь с членами "пятёрки" Единой России. Он назначил их руководителями новых комиссий.

Путин связался с членами "пятёрки" Единой России. Он распределил новые обязанности между ними.

Глава Минобороны возглавит партийную комиссию по развитию Восточной Сибири, глава МИД России Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева будет возглавлять комиссию по образованию и науке, детский омбусдмен Анна Кузнецова – комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.