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Новое дело для Шойгу и Лаврова: Путин распределил обязанности "пятёрки"
27 сентября 2021, 14:15 • 154 • Политика
Президент Владимир Путин вышел на связь с членами "пятёрки" Единой России. Он назначил их руководителями новых комиссий.
Путин связался с членами "пятёрки" Единой России. Он распределил новые обязанности между ними.
Глава Минобороны возглавит партийную комиссию по развитию Восточной Сибири, глава МИД России Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева будет возглавлять комиссию по образованию и науке, детский омбусдмен Анна Кузнецова – комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.
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