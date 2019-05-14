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Новобранцы заставили ВМС Канады разрешить пользоваться интернетом на боевых кораблях
14 мая 2019, 01:54 • 40 • В мире
Морякам королевских Военно-морских сил Канады разрешили использовать гаджеты и бесплатный интернет после того, как опросы показали нежелание молодых канадцев служить на флоте без Wi-Fi и смартфонов. Об этом сообщает Military.com.
По его данным, в командовании флота пояснили, что пользование интернета на службе является одним из главных требований новобранцев. "Это поколение выросло с телефонами в руках. Если им запретить гаджеты, они не пойдут служить на флот", - заявил контр-адмирал канадских ВМС Каспер Донован.
По словам военного, Королевский флот Канады в феврале этого года снял запрет на использование корабельного Wi-Fi. В свою очередь, подчеркнул командующий флотом вице-адмирал Рон Ллойд, запрет на корабельный интернет и обязанность сдавать смартфоны и другие устройства являются "драконовскими мерами".
По его словам, на флотах других стран гораздо шире применяют Wi-Fi, чем на кораблях ВМС Канады, поэтому его надо было в любом случае разрешить. Информационная безопасность остается главным приоритетом, но ее принципы не могут лишить ВМС Канады технического прогресса, заявил адмирал.
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