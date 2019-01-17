Новобранцев с грин-картами или родственниками за границей Пентагон хочет проверять на благонадежность - WP

План по проверке на благонадежность тысяч новобранцев, которые либо живут в США по грин-карте, либо имеют родственников за границей, разрабатывается в Пентагоне. Ведомство при этом ссылается на меры по противодействию террористическим угрозам, сообщает The Washington Post.

Пентагон, ссылаясь на террористические угрозы, разрабатывает план по проверке на благонадежность тысячи новобранцев, владеющих грин-картами, и даже граждан США, имеющих родственные связи за границей. Несмотря на то, что в прошлом году Федеральный суд уже блокировал подобную инициативу, в ведомстве рассчитывают не позднее 15 февраля распространить среди военнослужащих соответствующую памятку.

В последние недели один из таких документов, который называется precidisional, уже распространен среди должностных лиц, которые занимают набором в армию.

Об этом на условиях анонимности сообщили газете The Washington Post несколько военных чиновников. Также журналисты издания имели возможность ознакомиться с некоторыми документами на эту тему.

"Ведомство должно взять на вооружение расширенные методы проверок [зарубежных граждан] и протоколы для выявления и уменьшения рисков, связанных с американцами, имеющими иностранные связи", - говорится в одном из документов.

Проверки коснутся граждан Соединенных Штатов, вступающих в брак с иностранцами, а также имеющих двойное гражданство или проживших за рубежом более трех лет. При этом от несения воинской службы на время проверки новобранцы будут отстранены.

Между тем представители Пентагона от официальных комментариев по этому поводу отказались, мотивируя это тем, что "новая политика ведомства проходит юридические проверки и в нее могут быть внесены изменения".