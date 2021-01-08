Новичок в списке преемников: "Наследников" Путина среди "абсолютно преданных" назвал Гращенков

Гонку за преемниками пару недель назад возобновил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Он дал чуть ли не самый длинный список вероятных кандидатов на пост президента России, отметив, что придёт всё равно совершенно неожиданная фигура. Таким образом, Жириновский закруглил дискуссию. И в эфире "Эха Москвы" её продолжил журналист Олег Кашин.

Кашин предположил, что через пару лет мы вновь увидим в качестве кандидата Дмитрия Медведева, который сегодня является заместителем председателя Совета безопасности России.

"Он на самом деле из всех за эти годы доказал Владимиру Путину свою абсолютную преданность. Может быть, это и станет решающим фактором", - сказал Кашин, добавив, что он вообще за любого кандидата. Хоть Ксения Собчак, заявил журналист, отметив, что "она тоже в широком списке, как говорили".

Политолог Илья Гращенков в беседе с "Ура.ру" оценил сказанное, не пытаясь фантазировать "вплоть до Собчак", как это сделал Кашин. Он предположил, что преданность действительно может сыграть свою роль. И в этом случае можно расширить список за счёт новичка. Для начала среди преданных людей Гращенков назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а затем предложил ещё и главу МЧС России Евгения Зиничева, которого ранее не называли.

"То есть люди, вышедшие из ФСО, которые лично охраняли Путина, которые с ним связаны не только карьерой, но и личными симпатиями", - так оценил свой мини-список Гращенков.