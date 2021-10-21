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Новичок в Госдуме не удержался, услышав жалобы коллег: "Несут какой-то бред"
21 октября 2021, 17:25 • 107 • Политика
Избранный депутат Госдумы, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов признался, что некоторые коллеги своими жалобами у него вызывают изумление.
В своем телеграм-канале ведущий Евгений Попов, который ранее стал парламентарием, рассказал о буднях новичка. Так, поделился он с подписчиками, на заседании он вынужден слушать стенания коллег о том, что помощников депутатов не пускают на Охотный ряд.
По его словам, жалобы отнимают время для обсуждения.
"Сидим в зале заседаний уже больше часа. До сих пор не приступили к обсуждению законодательной повестки. Некоторые депутаты несут какой-то бред о неработающих буфетах в Думе, помощников у них, бедненьких, не пускают на Охотный Ряд", - написал он.
Попов признался, что после потока "бреда" ему захотелось дать свой совет политикам.
"Так и хотелось ответить - возьми кефир и батон в магазине (он работает), сядь в коридоре (у многих новеньких ещё нет кабинетов) и ешь, раз голодный. Но не стал еще больше затягивать время. Не за этим вас выбирали, коллеги, наши граждане. Давайте уже работать, а!" – написал он.
В комментариях подписчики Попова поддержали.
"Страшные вещи рассказываете…", "Ну там все отговорки хороши, кто не хочет работать", "Правы на 100%. Работать надо, а не о буфете думать", - пишут в Сети.
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