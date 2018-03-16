«Новичок» в багаже: в Великобритании назвали новую версию отравления Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, предположительно, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, могло находиться в багаже его дочери Юлии. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах королевства. Утверждается, что ядом «могли быть пропитаны» вещи девушки или подарки, которые она везла отцу. Предположения британских специалистов раскритиковал бывший глава ГРУ Фёдор Ладыгин, отметив, что российская разведывательная структура никогда не занималась такими «гнусными глупостями». Официальный Лондон продолжает придерживаться версии причастности России к делу Скрипаля, однако каких-либо доказательств предоставлено не было. Несмотря на это, Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата, а глава Минобороны Соединённого Королевства рекомендовал Москве «уйти и заткнуться».

Багаж дочери Сергея Скрипаля Юлии мог стать причиной отравления экс-сотрудника ГРУ. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке. По сведениям издания, нервно-паралитическим веществом «могли быть пропитаны» вещи девушки или подарки, которые она везла отцу.

«Они (спецслужбы. — RT) отрабатывают версию, что ядом были пропитаны предметы одежды или косметики или же подарок, который был открыт в его (Скрипаля. — RT) доме в Солсбери», — заявляет The Telegraph.

Эти же вещи могли стать и причиной отравления полицейского Ника Бэйли, который побывал в доме пострадавших. Ранее заявлялось, что страж порядка подвергся воздействию яда на месте, где были найдены без сознания Сергей Скрипаль и его дочь.

Как сообщает издание со ссылкой на спецслужбы, вещество «было подкинуто» девушке ещё в Москве. Якобы в квартиру Юлии могли проникнуть люди, которые и «подложили ей яд».

Британские власти уверены, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ стоит Россия. При этом каких-либо доказательств этой версии в Лондоне не приводят. С безапелляционными заявлениями ранее выступили ряд официальных лиц, среди которых премьер-министр Тереза Мэй. Она, в частности, 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Однако эксперты утверждают, что обвинения британской стороны несостоятельны. К тому же, как отметил экс-глава Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Федор Ладыгин, российская структура никогда не занималась такими «гнусными глупостями».

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — рассказал он газете «Красная звезда».

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«Уйти и заткнуться»

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в грубой форме отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о зеркальных мерах на решение британских властей по высылке российских дипломатов. Министр Соединённого Королевства посоветовал России «уйти и заткнуться».

«Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться. Но если они примут ответные меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер. Но сейчас рано судить об их действиях», — заявил Уильямсон.

Его резкое замечание прокомментировала в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В частности, она подчеркнула тот факт, что Лондон не торопится предоставлять Москве исчерпывающую информацию по делу об отравлении.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», — написала дипломат.

О том, что реакция Уильямсона свидетельствует об отсутствии оснований для обвинений, заявил и официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил недопустимость применения подобной риторики.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций», — подчеркнул Конашенков.

«Хайли лайкли» и обвинения в адрес России

5 марта в британских СМИ появились сообщения об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Отмечалось, что мужчина и женщина в торговом центре почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества, после чего были госпитализированы.

Former Russian spy critically ill in UK 'after exposure to substance' https://t.co/WbdqRRdcev — The Guardian (@guardian) March 5, 2018

Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» (англ. — highly likely) причастности России к отравлению Скрипаля.

«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала Мэй.

После заседания Совбеза ООН представитель России при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что Москва требует от Лондона предъявления материальных доказательств по делу об отравлении в Солсбери.

«Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчёт приниматься не будут. Пока ничего, кроме «хайли лайкли», мы не видели», — заявил Небензя.

Он отметил, что у специалистов есть основания считать, что у Великобритании есть химическая формула вещества «Новичок».

Тот факт, что Москва не имеет отношения к инциденту с отравлением Скрипаля, подчёркивал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — заявил Песков.

Комментируя обвинения Лондона, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация отражает безысходность, в которой оказалось правительство Великобритании, а также пообещал, что ответ России последует незамедлительно.

Мотивы отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери могли быть у тех, кто желает продолжения русофобской кампании, подчёркивал российский министр.

«И в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло, а могли они быть (и наверняка были) у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности», — подчеркнул Лавров.