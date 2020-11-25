"Новичок" повсюду: немцы рассказали о нескольких отравленных вещах Навального

Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

В скандальной истории новый поворот

Шумиха вокруг якобы отравленного боевым веществом оппозиционера Алексея Навального не утихает. Берлин так и не дал вразумительный ответ на официальные запросы Москвы по этому делу, однако продолжает вбрасывать в прессу новые подробности "покушения" на блогера.



Сегодня выяснилось, что страшная отрава была нанесена не только на бутылку с водой, но и на другие вещи, фигурирующие в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом на территории РФ). Где именно обнаружено ядовитое вещество, не уточняется.

Информация о нескольких отравленных предметах содержалась в ответе кабинета немецких министров на запрос партии "Альтернатива для Германии".

При этом правительство ФРГ продолжает гнуть свою линию и отказывается раскрывать состав отравы, объясняя это тем, что в таком случае хитроумные химики-злодеи начнут пользоваться ей направо и налево, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что представители Европарламента из Комитета по внешней политике встретятся на предстоящих дебатах с Алексеем Навальным. Мероприятие назначено на пятницу, 27 ноября.