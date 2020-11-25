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"Новичок" повсюду: немцы рассказали о нескольких отравленных вещах Навального

25 ноября 2020, 23:40  •  110 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В скандальной истории новый поворот
Шумиха вокруг якобы отравленного боевым веществом оппозиционера Алексея Навального не утихает. Берлин так и не дал вразумительный ответ на официальные запросы Москвы по этому делу, однако продолжает вбрасывать в прессу новые подробности "покушения" на блогера.
Сегодня выяснилось, что страшная отрава была нанесена не только на бутылку с водой, но и на другие вещи, фигурирующие в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом на территории РФ). Где именно обнаружено ядовитое вещество, не уточняется.
Информация о нескольких отравленных предметах содержалась в ответе кабинета немецких министров на запрос партии "Альтернатива для Германии".
При этом правительство ФРГ продолжает гнуть свою линию и отказывается раскрывать состав отравы, объясняя это тем, что в таком случае хитроумные химики-злодеи начнут пользоваться ей направо и налево, пишет РИА "Новости".
Ранее стало известно, что представители Европарламента из Комитета по внешней политике встретятся на предстоящих дебатах с Алексеем Навальным. Мероприятие назначено на пятницу, 27 ноября.

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