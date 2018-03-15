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«Новичок» мог быть произведён британскими химиками

15 марта 2018, 04:09  •  66 • В мире
Великобритания и США обвиняют Россию, Китай и Казахстан хотят видеть факты
Совет безопасности ООН, экстренно заседавший по инициативе Великобритании 14 марта длился полтора часа. Он чётко обозначил две позиции стран-участниц СБ ООН по «делу Скрипаля».
Первая из них была выражена США и самой Великобританией. Британский представитель при ООН Джулиан Брейтуэйт обвинил Россию в нарушении устава Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении химического оружия, поводом для этого стало отравление британского шпиона Сергея Скрипаля. Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения в отношении происшествия в Солсбери «в отведённый Лондоном срок», считает Брейтуэйт. Речь идёт об ультиматуме Терезы Мэй, никаких официальных запросов Лондон Москве не направлял. Тем не менее, в Соединённом Королевстве пришли к выводу, что «можно предположить, что Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом». Об этом сказал британский постпред при ООН.
Он утверждает, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». «Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества «Новичок», – заявил британский дипломат.
Но куда дальше Соединённого Королевства, на территории которого и был отравлен Скрипаль и его дочь, пошли США. «Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества, имеющего нервно-паралитическое действие», – с места в карьер рванула американка Никки Хейли. По её словам, «Соединённые Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Великобритании с использованием боевого нервно-паралитического вещества».
США вообще не требуется никакое расследование. Если Лондон всё же связал свои надежды с Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО), то Вашингтон в лице Хейли и без этого возложил на РФ вину за отравление в Солсбери, а, чтобы два раза не вставать, заодно и за использование химического оружия, а также за защиту Сирии в международных организациях после химических атак (на самом деле – постановочных жестоких провокаций). «Россия должна предоставить информацию по собственной химической программе», – заявила Хейли.
Позицию Великобритании поддержали Франция, Польша, Нидерланды, Швеция. «Мы согласны с запросом Соединённого Королевства о том, чтобы Россия предоставила данные о том, как отравляющее вещество могло быть применено в Солсбери», – отметил постпред Швеции при ООН Олаф Скуг. Звучит это более чем странно: Россию к «делу Скрипаля» пристёгивают бездоказательно, но при этом требуют, чтобы РФ сама озаботилась «пробиркой Колина Пауэлла» и предъявила её!
Однако, ряд членов Совбеза ООН были спокойнее в оценках и настаивали на профессиональном расследовании инцидента. О том, что выводы должны быть подкреплены достоверными фактами, заявили Китай и Казахстан, а представитель Экваториальной Гвинеи выразил надежду на урегулирование конфликта через «прямой контакт» Великобритании и России и порекомендовал проявлять сдержанность. Постпред при ООН от Перу сделал акцент на том, чтобы Совбез был хорошо проинформирован «о ситуациях, способных вылиться в международный спор», а Боливия подчеркнула, что расследование должно быть компетентным и деполитизированным.
Великобритания высылает 23 российских дипломата, США заговорили о «химическом оружии» в Солсбери
«Россия непричастна к этому инциденту, ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными. Ожидаем, что Соединённое Королевство будет действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, другими международными актами, включая европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, а также предоставит образцы вещества, на которые ссылается британское следствие, для совместного расследования, коли ему приписано российское происхождение», – ответил на обвинения Великобритании постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он указал на то, что в России разработки под условным названием «Новичок» не производились, а источником появления этого химического вещества «являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания». Он призвал участников Совбеза ООН задуматься над вопросом, кому выгодно отравление Скрипаля.
Ключевым заявлением российского постпреда при ООН стали слова о готовности России к расследованию отравления в Солсбери. «Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Самым неприятным для Великобритании на заседании Совбеза стал вопрос о происхождении «Новичка»: ведь если отравляющее вещество установлено, значит, у страны есть образец и формула, из чего следует, что химическое вещество может быть произведено в самом Соединённом Королевстве. Когда Василий Небензя упомянул о таком повороте событий, британский дипломат занервничал.

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