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«Новичок», да не тот

04 апреля 2018, 14:24  •  247 • Аналитика

«Мы не определили точный источник»

Версию, озвученную с парламентской трибуны премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, изрядно подпортили в британской же лаборатории, изучавшей вещество, которым был отравлен Скрипаль. Политик, напомним, заявила о том, что отравление произведено при помощи боевого отравляющего вещества «Новичок». А оно, как следует со слов Мэй, есть только у России. Получается, либо Москва свела счеты с перебежчиком, либо настолько плохо следит за своим оружием, что допускает его попадание в третьи руки.

И вот руководитель лаборатории в Портон-Дауне Гарри Эйткенхед, где проводились исследования, связанные с делом Скрипаля, заявил, что вовсе не может однозначно утверждать, что речь идет об отравлении веществом российского происхождения.

«Мы смогли установить, что это был «Новичок», идентифицировали его как нервно-паралитическое вещество военного назначения, — сказал он в интервью «Sky news». — Мы не определили точный источник (происхождения вещества – прим. «Эксперт online»), но передали результат наших исследований правительству, которое использовав ряд других источников и собрав полученные сведения, пришло к такому выводу».

Что это за другие источники? Эйткенхед их назвать затруднился, но предположил, что речь может идти, в том числе, о данных разведки.

Старый «Новичок»

Формально слова руководителя лаборатории в Портон Дауне не противоречат версии, изложенной премьер-министром: да, он не подтверждает «российский след», но и не отрицает его. Но фактически к официальной британской версии появился принципиальный вопрос. Ведь ни Мэй, ни кто-либо из представителей британского правительства, заявлявших о причастности России к отравлению, не заявляли  о том, что обвинения против Москвы базируются на разведывательных данных — источнике малодостоверном, по крайней мере, для суда.

«Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», — заявляла Мэй в парламенте. Теперь получается, что идентифицировали они его, не как имеющее российское происхождение. Все прочие слова британского премьера, это набор домыслов, или, как она сама определяет, «оценок» и основанных на них умозаключений.

Начало ретирады

То есть, получается, не сегодняшний день Великобритания мало что может предъявить России в связи с делом об отравлении экс-агента ГРУ. Насколько известно, «Новичок» — это целое семейство отравляющих веществ, включающее в себя около ста похожих соединений, не обязательно российского происхождения. Сам разработчик «Новичка» Вил Мирзаянов признавал, что, по крайней мере, опытные образцы этого вещества могут получить за пределами России. Наконец, у британских правоохранительных органов нет главного: конкретных подозреваемых. Кто и даже где применил пресловутый «Новичок», как видно из публикаций британских СМИ, расследование до сих пор не установило.

А раз так, британцам остается только бесконечно педалировать тему мотива, в которой, мягко говоря, небесспорное указание на Москву с большим успехом может быть заменено указанием на другие стороны, например такие, чья заинтересованность определяется понятием «провокация». И если дело дойдет до суда, неминуемо возникнет вопрос, чем уж так мог мешать Кремлю пенсионер, ушедший из ГРУ еще в девяностых, живущий в Великобритании уже семь лет и, следовательно, вряд ли располагающий какими-либо еще не рассказанными им британской разведке тайнами.

Преображение России в царство правды

Многое в деле Скрипаля может прояснить его дочь, Юлия. Ее состояние, как ни странно, улучшилось, что не очень вяжется с версией об отравлении «Новичком», к которому, как в один голос утверждают его разработчики, антидотов нет. Показания Юлии должны, по крайней мере, прояснить, как именно были отравлены она и ее отец.

Неясности в этом деле уже наглядно играют против Мэй и британской официальной версии случившегося. Да, союзники Великобритании проявили с ней солидарность, пойдя даже на демонстративное наказание Москвы в виде высылки российских дипломатов. Но солидарность не тождественна доверию.

Эту истину еще раз подтвердили в самом близком союзнике Великобритании — США. Там, оказывается, готовы отыграть назад даже в вопросе высылки российских дипломатов. «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — цитирует ТАСС некоего представителя госдепа. Для дипломатической практики такая ретирада всего за несколько дней, пожалуй, что и беспрецедентна.

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