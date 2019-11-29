Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Создают ограничения»: «Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестоват...
"На берегу нашли тысячи мёртвых существ": Украинское СМИ сообщило о &q...
В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России
Как нардеп от Зашквар команды судимость скрывал
Главная / Политика

Новгородские депутаты преодолели вето мэра

29 ноября 2019, 19:24  •  31 • Политика
Дума Великого Новгорода обошла вето градоначальника на решение о снижении налога на недвижимость. Депутаты требовали снизить ставку в 10 раз для тех объектов, чья кадастровая стоимость не превышает 12 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в пятницу, 28 ноября, в пресс-службе думы.
«Для преодоления наложенного мэром вето думе требовалось две трети голосов. После повторного рассмотрения вопроса за снижение налога проголосовали 20 из 30 депутатов», –– заявил источник информагентства. Таким образом, у главы города Сергея Бусурина есть семь дней на то, чтобы подписать распоряжение. После документ будет обнародован и вступит в силу.
Сразу после голосования Бусурин назвал все происходящее неправильным и несвоевременным, посоветовав депутатам прислушиваться к специалистам городской администрации.
«Та поправка, которая была принята по поддержке малого бизнеса, физических лиц, как было отмечено, приведет к тому, что выпадающие доходы составят порядка 8,5 млн рублей. Этих денег в бюджете на 2020 год нет. Все должны понимать меру своей ответственности при голосовании по таким вопросам», –– приводит сайт «Ваши новости» слова Бусурина.
24 октября «Ваши новости» сообщали, что новгородские депутаты приняли решение о снижении ставки налога на недвижимости, которая используется в коммерческих целях, до 0,2%. Стоимость имущества не должна превышать 12 млн рублей. Аргументировалось это поддержкой малого и среднего бизнеса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
29 ноября 2019, 03:09
Нужно было делать ещё в октябре: Минтруд назвал главную причину, почему 31 декабря не может стать выходным
29 ноября 2019, 09:39
"Кто видел НЛО над нашим городом?": Полёт ракеты "Тополь-М" приняли за корабль пришельцев - фото
28 ноября 2019, 23:54
В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД
29 ноября 2019, 03:09
Насильник мил не будет: закон о домашнем насилии перепишут заново
29 ноября 2019, 09:39
Посол Антонов попросил правозащитников помочь летчику Ярошенко
29 ноября 2019, 12:54
"У вас своя жизнь, у нас - своя": Эксперт напомнил России о катастрофических последствиях "социального СПИДа"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 ноября 2019, 03:09
В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей
29 ноября 2019, 03:09
Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бума...
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «п...
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский ...
29 ноября 2019, 06:24
Славянск слушает Газманова и посылает мэрию куда подальше (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2019, 11:24
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
24 ноября 2019, 22:24
Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
23 ноября 2019, 10:39
"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты" на орбиту для астронавтов - китайское СМИ
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.