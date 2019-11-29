Новгородские депутаты преодолели вето мэра

Дума Великого Новгорода обошла вето градоначальника на решение о снижении налога на недвижимость. Депутаты требовали снизить ставку в 10 раз для тех объектов, чья кадастровая стоимость не превышает 12 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в пятницу, 28 ноября, в пресс-службе думы.

«Для преодоления наложенного мэром вето думе требовалось две трети голосов. После повторного рассмотрения вопроса за снижение налога проголосовали 20 из 30 депутатов», –– заявил источник информагентства. Таким образом, у главы города Сергея Бусурина есть семь дней на то, чтобы подписать распоряжение. После документ будет обнародован и вступит в силу.

Сразу после голосования Бусурин назвал все происходящее неправильным и несвоевременным, посоветовав депутатам прислушиваться к специалистам городской администрации.

«Та поправка, которая была принята по поддержке малого бизнеса, физических лиц, как было отмечено, приведет к тому, что выпадающие доходы составят порядка 8,5 млн рублей. Этих денег в бюджете на 2020 год нет. Все должны понимать меру своей ответственности при голосовании по таким вопросам», –– приводит сайт «Ваши новости» слова Бусурина.

24 октября «Ваши новости» сообщали, что новгородские депутаты приняли решение о снижении ставки налога на недвижимости, которая используется в коммерческих целях, до 0,2%. Стоимость имущества не должна превышать 12 млн рублей. Аргументировалось это поддержкой малого и среднего бизнеса.