Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы

Власти Новгородской области приняли решение ввести с 7 марта режим повышенной готовности на территории региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом пишет Ura.ru.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Андрей Никитин. Как и в Москве, все граждане, прибывшие из стран, где зафиксированы вспышки заболевания, должны проинформировать профильные ведомства об этом.

Особые меры приняты в отношении новоприбывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, ФРГ и Испании. Они должны самоизолироваться на две недели.

"Ввести на территории Новгородской области с 7 марта режим повышенной готовности", - указано в документе.

Напомним, мэрия Москвы объявила о введении в городе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Речь не идёт о закрытии границ, так как подобная инициатива может ударить по экономике. Однако будут ужесточены профилактические меры и усилен контроль за гражданами.

Кроме того, правительство России приняло решение о временном прекращении пропуска иностранных граждан через границу, которые прибывают из Ирана. В этой стране также зафиксирована вспышка заболевания, передаёт РИА ФАН.