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Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы
08 марта 2020, 01:35 • 17 • Политика
Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы, введя режим повышенной готовности.
Власти Новгородской области приняли решение ввести с 7 марта режим повышенной готовности на территории региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом пишет Ura.ru.
Соответствующее распоряжение дал губернатор Андрей Никитин. Как и в Москве, все граждане, прибывшие из стран, где зафиксированы вспышки заболевания, должны проинформировать профильные ведомства об этом.
Особые меры приняты в отношении новоприбывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, ФРГ и Испании. Они должны самоизолироваться на две недели.
"Ввести на территории Новгородской области с 7 марта режим повышенной готовности", - указано в документе.
Напомним, мэрия Москвы объявила о введении в городе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Речь не идёт о закрытии границ, так как подобная инициатива может ударить по экономике. Однако будут ужесточены профилактические меры и усилен контроль за гражданами.
Кроме того, правительство России приняло решение о временном прекращении пропуска иностранных граждан через границу, которые прибывают из Ирана. В этой стране также зафиксирована вспышка заболевания, передаёт РИА ФАН.
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